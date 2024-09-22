روسيا توافق على بناء خط أنابيب للوقود في جمهورية الكونغو الديمقراطية

(MENAFN
) وافقت روسيا على بناء خط أنابيب للوقود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار أحدث استثماراتها في البنية التحتية الأفريقية، حيث سينقل خط الأنابيب المنتجات البترولية المكررة بين أكبر مدينتين في البلاد، بوانت نوار والعاصمة برازافيل، مما يساهم في حل مشكلة نقص الوقود التي طال أمدها في الكونغو.
كما سيكون المشروع، الذي وافقت عليه السلطات الروسية يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، مشروعًا مشتركًا بين شركة "زنجس برومتي" الروسية، التي ستمتلك 90 بالمئة من المشروع، والشركة الوطنية للبترول الكونغولية التي ستمتلك الـ 10 بالمئة المتبقية، وعلى الرغم من أن الكونغو غنية باحتياطيات النفط، حيث يمثل النفط أكثر من 70 بالمئة من صادراتها، إلا أن جزءًا كبيرًا من نفطها الخام يتم شحنه إلى الخارج للتكرير، مما يجعل البلاد تعتمد على الأسواق الخارجية ويؤدي إلى نقص في الوقود على المستوى المحلي.
وبمجرد الانتهاء من بناء خط الأنابيب، سيتم نقل الوقود من المصافي الساحلية إلى المناطق الداخلية من الكونغو، حيث كانت مشاكل نقص الوقود أكثر حدة، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق استقرار في إمدادات الوقود في المناطق التي عانت تقليديًا من نقص شديد، وتم اتخاذ قرار بناء خط الأنابيب رسميًا خلال الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية والتجارية الحكومية المشتركة في سبتمبر 2022، حيث قدمت روسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقًا حكوميًا بشأن الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع بالكامل بحلول عام 2026 وأن يستمر لمدة لا تقل عن 25 عامًا، وفقًا لتقارير إخبارية.
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