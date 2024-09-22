الخالدية يواجه المنامة في انطلاقته بدوري ناصر الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستهل‭ ‬الخالدية‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنامة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقام‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬

يبدأ‭ ‬الخالدية‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بقوة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬