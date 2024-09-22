الخالدية يواجه المنامة في انطلاقته بدوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستهل الخالدية حامل اللقب مشواره بمواجهة المنامة اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025، في حين تقام ثلاث مباريات في نفس التوقيت عند الساعة السابعة مساءً.
يبدأ الخالدية المتوج بلقب دوري ناصر الممتاز في آخر نسختين حملة الدفاع عن لقبه بقوة، في حين يسعى فريق المنامة إلى إثبات نفسه وتقديم أفضل أداء مع بداية الموسم، وتُقام المباراة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق.
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