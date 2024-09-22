أسعار العملات المشفرة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا

(MENAFN
) شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات أمس, مما يشير إلى تعافي مستمر في السوق بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليل أسعار الفائدة, ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 0, 24بالمئة , ليصل سعرها إلى 63,534, 84 دولار, في المقابل, حققت إيثريوم زيادة أكبر بلغت 3, 31بالمئة , لتصل إلى 2,548, 20 دولار, كما سجلت عملة سولانا ارتفاعًا بنسبة 5, 27بالمئة , لتصل إلى 151, 16 دولار, بينما شهدت ريبل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0, 67بالمئة , لتستقر عند 58, 84 سنت.
كما كان الاتجاه الإيجابي الأخير في سوق العملات المشفرة مدفوعًا بشكل كبير ببدء تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة, لم تعزز هذه السياسة أسعار العملات المشفرة فحسب, بل كان لها أيضًا تأثير إيجابي على أسهم الشركات المرتبطة ببيتكوين, على سبيل المثال, ارتفعت أسهم شركة كوينبيز بنسبة 3, 44بالمئة خلال جلسة التداول يوم الخميس, وزادت بنسبة 0, 81بالمئة في التداولات بعد الإغلاق, لتصل إلى 169, 60 دولار, بالإضافة إلى ذلك, شهدت شركة مايكروستراتيجي, المعروفة بارتباطها الوثيق بتحركات سعر بيتكوين, مكاسب كبيرة, ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 9بالمئةبحلول نهاية جلسة يوم الخميس, تلاها ارتفاع إضافي بنسبة 0, 37بالمئة في التداولات بعد الإغلاق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع, تجاوزت بيتكوين عتبة 64,000 دولار, مدعومة بقرار اليابان الإبقاء على سعر فائدتها الرئيسي ثابتًا, يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استراتيجية لتحقيق استقرار الأسواق ذات الأصول ذات المخاطر العالية وتجنب الاضطرابات التي حدثت في أوائل أغسطس, عندما تم رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع, بينما يستمر سوق العملات المشفرة في الاستجابة للتغييرات في السياسة النقدية, يراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات قد تؤثر على الاتجاهات السعرية المستقبلية وصحة السوق بشكل عام, تشير الزخم الحالي إلى تزايد التفاؤل بين المتداولين, حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع عمومًا على الاستثمار في الأصول الأكثر خطورة, مثل العملات المشفرة, قد يسهم هذا البيئة في تعزيز النمو المستقبلي في السوق بينما يبحث المستثمرون عن فرص وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة.
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