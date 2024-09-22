الأردن يحصل على المركز السادس في العالم العربي والـ63 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024

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) حقق الأردن مكانة متميزة حيث حصل على المركز السادس في العالم العربي والـ63 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024, يقيم هذا المؤشر تقدم الذكاء الاصطناعي في 83 دولة, ويشمل 11 دولة من المنطقة العربية.
كما تم إطلاق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي من قبل شركة "تورتيس إنتليجنس" في عام 2019, حيث يقوم بتحليل الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي, ويستخدم مجموعة من المؤشرات الأساسية لتقييم التقدم, تغطي مجالات مثل الاستراتيجية الحكومية, والبيئة التشغيلية, والبنية التحتية, والبحث والتطوير, والكفاءة, والتجارة, يتم اعتماد إطار شامل من 122 مؤشرًا فرعيًا يعتمد على بيانات من القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالدول العربية, تتصدر السعودية الترتيب عالمياً بالمركز 14, تليها الإمارات في المركز 20, وتأتي مصر في المركز 52, بينما يحتل قطر المركز 54, ويقع البحرين في المركز 62, متفوقةً على الأردن, تشمل الدول الأخرى في المنطقة عُمان في المركز 64, وتونس في المركز 71, والعراق في المركز 77, والمغرب في المركز 79, والجزائر في المركز 80, على الصعيد العالمي, تظل الولايات المتحدة في الصدارة, بينما تحتل الصين المركز الثاني, مع تقدم كبير على باقي الدول المدرجة في التقرير.
كذلك يعكس ترتيب الأردن التزامه المتزايد بتطوير الذكاء الاصطناعي والمبادرات الاستراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق تقدم مجتمعي أكبر, بينما تواصل البلاد استثماراتها في هذا المجال الحيوي, تسعى إلى تعزيز ميزتها التنافسية وتعزيز الابتكار في المنطقة, يمكن أن تلعب نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تحسين مختلف القطاعات, مما قد يحفز التنمية الاقتصادية ويعزز تقديم الخدمات العامة.
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