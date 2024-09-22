الإحصاءات الأخيرة تظهر زيادة ملحوظة بنسبة 79بالمئةفي قيمة المدفوعات الإلكترونية الفورية

(MENAFN
) تظهر الإحصاءات الأخيرة زيادة ملحوظة بنسبة 79بالمئةفي قيمة المدفوعات الإلكترونية الفورية التي تمت عبر نظام جوموبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, تعكس هذه الزيادة اتجاهاً متزايداً نحو حلول الدفع الرقمية بين المستخدمين, تشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية عبر جوموبي تجاوزت 3, 4 مليار دينار بحلول نهاية أغسطس, كما توسعت قاعدة مستخدمي هذا النظام لتصل إلى حوالي 2, 3 مليون, مما يدل على زيادة قوية في الاعتماد.
كذلك أفاد التقرير الشهري الصادر عن شركة أنظمة الدفع والتسوية الأردنية (جوباك) بأن قيمة المدفوعات الفورية عبر جوموبي ارتفعت بمقدار 1, 5 مليار دينار مقارنة بإجمالي العام الماضي الذي بلغ 1, 9 مليار دينار خلال نفس الفترة, عند تحليل أنواع المدفوعات, أظهر التقرير أن خدمة "تحويل الأموال" كانت السائدة, حيث شكلت 86بالمئةمن إجمالي قيمة المدفوعات, وتضمنت الخدمات الأخرى سحب الأموال بنسبة 6, 6بالمئة, الإيداع بنسبة 4, 1بالمئة , والمشتريات بنسبة 3, 5بالمئة, وقد تم استخدام جزء ملحوظ من تحويلات الأموال لإرسال الأموال إلى العائلة والأصدقاء, مما يبرز أهمية النظام في تسهيل المعاملات المالية الشخصية.
كما يعمل جوموبي كمنصة إلكترونية تمكن خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة من خلال المحافظ الإلكترونية, التي يتم تسجيلها ضمن النظام لإجراء معاملات مالية سلسة بين المحافظ الإلكترونية وحسابات البنوك, تعتبر المحفظة الإلكترونية حساباً مالياً رقمياً يمكن الوصول إليه عبر تطبيقات الهواتف الذكية, وترتبط برقم حساب فريد, في الأردن, يُسمح لكل فرد بفتح ما يصل إلى محافظتين إلكترونيتين, علاوة على ذلك, تشير الأرقام إلى أن مستخدمي نظام جوموبي قاموا بإجراء حوالي 34, 4 مليون معاملة دفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام, يعكس هذا الحجم العالي من المعاملات الثقة المتزايدة والاعتماد على طرق الدفع الرقمية في المنطقة, مما يشير إلى تحول كبير نحو ممارسات مالية أكثر حداثة, قد يكون للنمو المستمر لنظام جوموبي تداعيات واسعة النطاق على مستقبل المالية الرقمية في الأردن, حيث يدرك المزيد من الأفراد ويفهمون الراحة والكفاءة التي تقدمها حلول الدفع الإلكترونية.
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