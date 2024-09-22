شركة راديا إيروسبيس تعلن عن إطلاق ويندرانر

(MENAFN
) في منتصف عام 2024, أعلنت شركة راديا إيروسبيس, التي تتخذ من كولورادو مقراً لها, عن إطلاق ويندرانر, طائرة
طموحة من المقرر أن تحول مشهد الطيران والنقل الجوي, بطول هائل يصل إلى 108 أمتار, تُعتبر ويندرانر أكبر طائرة تم بناؤها على الإطلاق, وتتميز بسعة حمولة استثنائية تصل إلى 70 طناً, مما يمكّنها من نقل
شحنات كبيرة, بما في ذلك توربينات الرياح واللوازم العسكرية الثقيلة.
في حين كانت الطائرة مصممة في البداية لنقل التوربينات الكبيرة المستخدمة في توليد الطاقة, لكن تصميمها توسع ليشمل مجموعة واسعة من التطبيقات, خاصة في اللوجستيات العسكرية, ومن أبرز ميزاتها قدرتها على حمل الطائرات المقاتلة والمروحيات, مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن في مهام النقل الجوي في المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام وسائل النقل التقليدية, تتمثل إحدى المزايا الهامة لويندرانر في مرونتها في القدرة على الإقلاع والهبوط, يمكن للطائرة العمل من مدارج غير معبدة أو قصيرة, مثل الطرق الترابية, وهو ما يكون مفيدًا بشكل خاص في المناطق النائية أو المتضررة من الكوارث, علاوة على ذلك, فإن قدرتها على القيام برحلات طويلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود تعزز نطاقها التشغيلي, مما يسمح لها بالوصول إلى المواقع المعزولة بسلاسة.
وبينما كانت ويندرانر تستهدف في البداية السوق التجارية, فقد جذبت قدرتها على نقل المعدات العسكرية الثقيلة انتباه القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم, يمكن أن تلعب هذه الطائرة دورًا حيويًا في مستقبل اللوجستيات العسكرية وقد تؤثر بشكل كبير على المشاريع الصناعية واللوجستية الكبرى التي تتطلب نقل الأحمال الكبيرة, يمثل إطلاق ويندرانر خطوة مهمة في تكنولوجيا الطيران, مع إمكانية ثورة قدرات النقل الجوي, تدعو هذه التطورات إلى إعادة تقييم كل من العمليات التجارية والعسكرية, مما يمهد الطريق لتحسين اللوجستيات وحلول النقل عبر مختلف القطاعات.
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