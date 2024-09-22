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إطلاق النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي «أبل إنتليجانس»

9/22/2024 3:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي «أبل إنتليجانس» مع إطلاق النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل «آي.أو.إس 18.1»، و«آيباد أو.إس 18.1»، و«ماك أو.إس سيكويا 15.1».

واعتباراً من الخميس الماضي، أصبح في مقدور المشتركين في برنامج النسخ التجريبية لشركة «أبل» في الولايات المتحدة تجربة خاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسعى «أبل» إلى توفيرها في أنظمة التشغيل الخاصة بها منذ يونيو الماضي.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خدمة «أبل إنتليجانس» متاحة حالياً في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط.

في الوقت نفسه لن يتم توفير هذه الخاصية تماماً في الاتحاد الأوروبي والصين بسبب عقبات تنظيمية وقانونية في السوقين.

وبحسب «أبل»، فإن الخاصية الجديدة متاحة تجريبياً فقط لمستخدمي أجهزة «آيفون 15 برو»، و«آيفون 15 برو ماكس»، وأي هائف من طراز «آيفون 16» الجديد في الولايات المتحدة.

يُذكر أن موقع «تك كرانش» اختبر النسخة التجربيية للمطورين من نظام التشغيل «آي.أو.إس» 18.1 من خلال عرضه للهاتف الذكي «آيفون 16 برو ماكس».

وتتيح إمكانيات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الجديد عدة خصائص عامة، منها أدوات الكتابة عبر الأنظمة والتنظيف التلقائي للصور وأكبر تعديل في مساعد الأوامر الصوتية سيري منذ إطلاقه.

وتستفيد أدوات الكتابة من أنواع خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي المعروفة لأي شخص يتعامل مع منصة شات جي.بي.تي أو أي تطبيقات مماثلة.

وإلى جانب التدقيق اللغوي للنصوص وتلخيصها، سيقوم «أبل إنتليجانس» بإعادة كتابة النص بأساليب متنوعة، منها الأسلوب المهني أو الودي أو الموجز.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية الرد الذكي على رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها حسب الأهمية وتلخيصها.

ومن المنتظر أن تضيف «أبل» المزيد من الخصائص إلى «أبل إنتليجانس» في وقت لاحق من العام الحالي.

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