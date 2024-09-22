إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بحدوث موجة من صفارات الإنذار

(MENAFN
) أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بحدوث موجة من صفارات الإنذار في كريات شمونة والعديد من البلدات في الجليل الأعلى, بما في ذلك صفد ومنطقة "إصبع الجليل", وفي ضوء هذه التطورات, تم نصح سكان صفد ومرتفعات الجولان (وهي منطقة محتلة من الأراضي السورية) والجليل الأعلى بالبقاء قريبين من الملاجئ من أجل سلامتهم.
كما تشير التقارير الأخيرة إلى أنه تم إطلاق 25 صاروخًا نحو شمال إسرائيل, مما أدى إلى اندلاع حرائق متعددة في المنطقة, رغم عدم تسجيل إصابات حتى الآن, وقد أبرزت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" أن هذه الحرائق وقعت في ثلاث نقاط منفصلة في شمال إسرائيل, وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن الصواريخ أصابت مواقع مختلفة في الجزء الشمالي من البلاد, مما أدى إلى حدوث حرائق إضافية, كما أفادت قناة "كان" العبرية بأن صاروخًا سقط بالقرب من منزل سكني في صفد, دون أن يسفر عن إصابات.
وبالإضافة إلى ذلك, أشار الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إلى هبوط صاروخ في منطقة بيريا بالجليل الأعلى, مما أدى إلى قيام الجيش الإسرائيلي بقطع الطرق ونقاط الوصول في كاتسرين, الواقعة في مرتفعات الجولان, وتقارير أولية من صحيفة "إسرائيل هايوم" تشير إلى احتمال وجود أضرار مباشرة لكنيس في مستوطنة بيريا, أيضًا في الجليل الأعلى, مع تصاعد الوضع, لا تزال التوترات مرتفعة, والسلطات تراقب التطورات بنشاط, المجتمع المحلي في حالة تأهب بينما يواجه ظروفًا صعبة وغير مؤكدة.
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