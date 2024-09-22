المديرة التنفيذية لشركة(آي بي سي) تصبح تحت حماية الاستخبارات الهنغارية

(MENAFN
) تحت حماية الاستخبارات الهنغارية, أصبحت كريستينا بارسوني أرسيدياكونو, المديرة التنفيذية لشركة(آي بي سي), بعد تلقيها تهديدات مرتبطة بالانفجار الأخير للأجهزة اللاسلكية في لبنان التي باعتها شركتها, وكشفت والدتها, بياتريكس بارسوني أرسيدياكونو, عن هذا التطور المقلق في بيان لوكالة الأنباء, مما يبرز خطورة الموقف.
وبعد الانفجار, أفادت بياتريكس أن ابنتها بدأت تتلقى تهديدات مقلقة, واستجابةً لهذه المخاطر, قامت الاستخبارات الهنغارية بتحرك سريع لنقل كريستينا إلى مكان آمن, ونصحتها بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام أو العامة حفاظًا على سلامتها, وأوضحت بياتريكس أن كريستينا لم تلعب أي دور في تفجير الأجهزة, مشيرةً إلى أن دورها اقتصر على كونها وسيطة, كما أكدت أن الأجهزة لم تُنتج في هنغاريا ولم تمر عبر البلاد.
في حين تتمتع كريستينا في سن 49 عامًا, بملف أكاديمي متميز, حصلت على درجة الدكتوراه في فيزياء الجسيمات من كلية لندن الجامعية, حيث أجرت أبحاثًا تحت إشراف الأستاذ المتقاعد أكوس كوفر, وفي بيان, أكد كوفر أنه على الرغم من أنه قد نشر مقالات مشتركة مع كريستينا, إلا أنه ليس على علم بأنشطتها الأخرى, تتحدث كريستينا سبع لغات, وهي فنانة بارعة, حيث تزخر شقتها في بودابست بأعمالها الفنية, لقد تميزت مسيرتها المهنية بأعمال إنسانية أخذتها عبر مختلف أنحاء أفريقيا وأوروبا, وفقًا لتقارير رويترز.
كذلك للحصول على مزيد من المعلومات حول كريستينا, أجرت رويترز مقابلات مع معارف وزملاء سابقين, وقد وصفوها بأنها شخصية ذكية للغاية, ولكن مسيرتها المهنية اتسمت بالانتقالات المتكررة والأدوار القصيرة, على الرغم من تنوع خبراتها, يبدو أن مسارها المهني غير متسق, حيث تتنقل بين مجموعة من المناصب المتنوعة دون الاستقرار في دور دائم.
MENAFN22092024000045015687ID1108700462