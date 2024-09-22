الصراع المستمر في غزة يصل إلى مرحلة حرجة

(MENAFN
) وصل الصراع المستمر في غزة إلى مرحلة حرجة حيث دخل الاحتلال الإسرائيلي يومه 351 من العدوان, مع تسجيل تقارير مقلقة عن 12 مجزرة ضد المدنيين في يومين فقط, أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 119 شخصًا وإصابة 209 آخرين, مما زاد من تعقيد الوضع القائم وقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار, تعرقل جهود الإدارة الأمريكية للتوسط في مفاوضات تبادل الأسرى بسبب الموقف الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, ومع تلاشي الآمال في حوار ذي مغزى بين حماس والحكومة الإسرائيلية, يجد الوسطاء أنفسهم في مواجهة ظروف متزايدة الصعوبة.
كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان على تعقيد الظروف الحالية, معترفًا بأن الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من اقتراح خطة لوقف إطلاق النار تُرضي الطرفين, ومع ذلك, أشار إلى أن الظروف المتغيرة قد تقدم فرصًا لمقترح جديد قد يكون مقبولًا لكلا الجانبين في المستقبل القريب, تواجه الجهود المستمرة لسد الفجوات في المفاوضات تحديات كبيرة, خاصة بعد التصريحات المتفائلة من كبار المسؤولين الأمريكيين, بما في ذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكن, الذين أشاروا سابقًا إلى أن 90بالمئةمن شروط التهدئة تم الاتفاق عليها, وأنهم يعملون على حل بعض القضايا الصعبة المتبقية.
ولقد زادت مطالب نتنياهو الأخيرة من تعقيد الوضع, فقد دعا إلى إزالة قائد حماس يحيى السنوار من غزة وأصر على بقاء القوات الإسرائيلية في نقاط حيوية على المحاور الفيلادلفية ونتساريم, بالإضافة إلى معبر رفح, وقد قوبلت هذه الشروط بمعارضة قوية من كل من مصر وفصائل المقاومة الفلسطينية, مما يعوق أي احتمال للتوصل إلى تهدئة, ومع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية, تزداد الحاجة إلى حل أكثر إلحاحًا, ومع ذلك, يبقى الطريق نحو السلام معرّضًا لمختلف التحديات, تظل المجتمع الدولي متابعًا عن كثب للتطورات التي تطرأ, مع تزايد التشاؤم بشأن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
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