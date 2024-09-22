التطورات الأخيرة في جنوب لبنان تؤدي إلى إعادة تشكيل الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله بشكل كبير

(MENAFN
) أدت التطورات الأخيرة في جنوب لبنان إلى إعادة تشكيل الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله بشكل كبير, لا سيما بعد نكستين بارزتين تعرض لهما التنظيم, يدرس المحللون الآن ردود فعل حزب الله المحتملة, على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة, عانى حزب الله مؤخرًا من سلسلة من الهجمات غير المسبوقة, بما في ذلك عدة انفجارات استهدفت أنظمة الاتصالات المستخدمة من قبل مقاتليه على مدى يومين متتاليين, وقد تصاعدت هذه الوضعية مع عملية أسفرت عن مقتل قائدين عسكريين رفيعي المستوى, بالإضافة إلى 14 مقاتلًا آخر من حزب الله, خلال اجتماع في الضواحي الجنوبية لبيروت.
كذلك أسهمت هذه الأحداث في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة, حيث حذر الخبراء من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى نشوب صراع أكبر على الجبهة الشمالية, وأكد المحلل العسكري رون بن يشاي من صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذه الهجمات تشير إلى "سياسة جديدة" من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت, وأوضح أن إسرائيل تتجه بعيدًا عن القواعد التقليدية للاشتباك التي وضعها حزب الله, ملتزمة برد قوي على أي اعتداءات على أراضيها, حتى لو اعتُبرت هذه الردود غير متناسبة.
كما أشار بن يشاي إلى أن عمليات الاغتيال المستهدفة لشخصيات بارزة في حزب الله, بما في ذلك القائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل, تحمل رسالة قوية: حزب الله ليس محصنًا ضد القدرات الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية, وفقًا لغالانت, تمثل العمليات العسكرية الجارية "مرحلة جديدة" في الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله, وهي مرحلة قد تفاقمت منذ أوائل أكتوبر, منذ بدء الهجوم الذي شنه حماس في 7 أكتوبر, أصبحت تبادلات النيران بين إسرائيل وحزب الله أكثر تواترًا, وكانت آخر غارة جوية كبيرة على بيروت, التي أسفرت عن مقتل قائد حزب الله فؤاد شكر, قد وقعت في يوليو.
وبالنظر إلى المستقبل, يتوقع المحللون سيناريوهين محتملين: الأول يشير إلى أن الأعمال العدائية قد تظل محصورة في اشتباكات على الحدود, بينما يثير الثاني القلق بشأن احتمال تصعيد الصراع إلى نزاع شامل, مع استمرار تصاعد التوترات, تتابع المجتمع الدولي عن كثب كيف سيقوم حزب الله في هذه الوضعية الحرجة المناورة وكيف سيستجيب للتحديات الكبيرة التي يواجهها الآن.
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