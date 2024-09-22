قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل انتكاسة كبيرة لإسرائيل

(MENAFN
) يمثل القرار الأخير الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة انتكاسة كبيرة لإسرائيل, حيث يؤثر بشكل خاص على استراتيجياتها الدعائية وعلاقاتها الدبلوماسية بشكل عام, تشكل هذه التطورات تحديًا كبيرًا لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, التي تسعى إلى تقليل أهمية القضية الفلسطينية على الساحة العالمية.
كذلك تتزايد المشاعر العدائية العالمية نحو إسرائيل, مدفوعة بشكل كبير بتجاهلها السافر للقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملتها للشعب الفلسطيني, يظهر هذا الاستياء في تزايد المطالب من ممثلي دول متعددة باتخاذ إجراءات ملموسة وذات جدول زمني لمعالجة القضايا المستمرة, ومع تصاعد الانتقادات لسياسات إسرائيل, يبرز القرار أيضًا دعمًا متزايدًا من المجتمع الدولي لدولة فلسطين, يشكل هذا القرار تقدمًا حاسمًا في إضفاء الشرعية على حقوق الفلسطينيين, خاصة بعد أحداث عملية الفيضانات في الأقصى التي وقعت في السابع من أكتوبر, ومع ذلك, من المهم أن نلاحظ أن العديد من الدول أغفلت الاعتراف الصريح بحق الفلسطينيين الطبيعي والقانوني في مقاومة الاحتلال خلال مناقشاتها حول القرار.
كما اعترف أعضاء الجمعية العامة بالقيود التي تواجهها الأمم المتحدة في تطبيق قراراتها, خصوصًا في ظل تجاهل إسرائيل المستمر للقانون الدولي والتوجيهات الأممية, تعكس هذه الاعترافات حالة الغضب العالمية الواسعة إزاء الاحتلال المستمر, يحدد القرار سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل, بما في ذلك التوسع المستمر وصيانة المستوطنات, وبناء البنية التحتية المرتبطة مثل الجدار الفاصل, واستغلال الموارد الطبيعية, والإعلان الأحادي لمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل, كما يسلط الضوء على فرض القانون الداخلي الإسرائيلي في القدس الشرقية وتطبيقه الواسع في الضفة الغربية.
وبالإضافة إلى ذلك, يتضمن القرار جدولًا زمنيًا محددًا لتنفيذه, مما يشير إلى تزايد الإحباط من تأخيرات إسرائيل المستمرة ورفضها الصريح للامتثال للتوجيهات الأممية, يحدد القرار الإجراءات الأساسية التي يُتوقع من إسرائيل اتخاذها, مثل سحب قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة, ووقف أنشطة الاستيطان, وإجلاء المستوطنين, لا يعزز هذا القرار فقط دعوة المجتمع الدولي للمساءلة, بل يمثل أيضًا لحظة هامة في السعي المستمر لحقوق الفلسطينيين وسيادتهم, مما يعزز الحاجة إلى حل عادل للصراع المستمر.
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