آل عبد الغني موتورز تطرح سيارة تويوتا كامري 2025

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر – 18 سبتمبر 2024: أعلنت شركة آل عبد الغني موتورز، الموزع الرسمي لسيارات تويوتا في قطر، عن إطلاق تويوتا كامري 2025 الجديدة، التي تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة والأداء القوي، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق السيارت في قطر. يمثل هذا الطراز الجيل التاسع من كامري، ويأتي بتصميم خارجي أنيق مع نظام هايبرد قوي.
احتفالاً بإطلاق السيارة الجديدة، نظمت شركة عبدالغني موتورز فعالية حضرها مجموعة من الإعلاميين في معرض تويوتا الرئيسي. تضمن الحدث الكشف عن السيارة، عرضاً تفصيلياً لمميزاتها، بالإضافة إلى تجارب قيادة. وأتيحت للحضور فرصة التعرف عن قرب على مواصفات كامري الجديدة، والتفاعل مع خبراء تويوتا، واستكشاف التكنولوجيا المبتكرة التي تتميز بها السيارة.
تتميز سيارة تويوتا كامري 2025 بتصميم خارجي يجمع بين الأناقة والديناميكية، ويشمل مصابيح أمامية بتقنية LED وكشافات ضباب أمامية وخلفية، مما يعزز الأناقة والرؤية والآمان. يوفر التصميم الداخلي راحة وسهولة فائقة، حيث يضم مواد عالية الجودة ومجموعة من الميزات المتقدمة مثل شاشة الوسائط المتعددة بحجم 12.3 بوصة تعمل باللمس وتدعم نظامي Apple CarPlay® وAndroid Auto™، بالإضافة إلى نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي ثنائي المناطق وسقف بانورامي.
تقدم كامري الجديدة تجربة قيادة سلسة وديناميكية بفضل نظام التعليق والفرامل المحسن. ويمكن للسائقين الاختيار بين محركين: محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة تصل إلى 201 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، أو أحدث نظام هايبرد من الجيل الخامس (THS 5) من تويوتا الذي يجمع بين محرك بنزين ومحركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 227 حصانًا مع كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.
تضع كامري 2025 السلامة في مقدمة أولوياتها من خلال نظام "تويوتا سيفتي سينس" الذي يشمل مجموعة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق، مثل نظام ما قبل التصادم (PCS)، ونظام تثبيت السرعة الرداري الديناميكي (DRCC)، ونظام تتبع المسار (LTA)، وغيرها من التقنيات المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد كامري بنظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) لمنع الحوادث عند مغادرة السيارة، كما تأتي بشكل قياسي مع ستة وسائد هوائية وعدد من التقنيات المتطورة الأخرى لتعزيز السلامة وضمان راحة البال في كل رحلة.
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