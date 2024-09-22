منصة «إكس» تستجيب لأحد متطلبات رفع الحظر عنها في البرازيل

أعلنت منصة «إكس» تعيين قانوني لها في البرازيل، في خطوة أولى قد تمكّنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قراراً قضائياً أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.

وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايش، في قرار نُشر أمس، إن منصة «إكس» لم تستوفِ بعد جميع متطلبات إنهاء الحظر، مانحاً إياها خمسة أيام لتقديم مستندات إضافية.

ويخوض القاضي البارز نزاعاً قانونياً منذ مدة طويلة مع الملياردير إيلون ماسك، مالك المنصة، في إطار حملته للقضاء على المعلومات المضللة في البرازيل.

وجاء قراره حظر «إكس» الشهر الماضي بعد رفض ماسك إزالة عشرات الحسابات المتهمة بنشر أخبار زائفة، وعدم تعيين المنصة ممثلاً قانونياً جديداً لها في البرازيل.

وتحوّل النزاع بين المحكمة البرازيلية والملياردير إلى اختبار لحدود حرية التعبير ومسؤولية الشركة في أكبر دول أمريكا الجنوبية.

وكان لدى منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل قبل الحظر.

كما أمر مورايش منصة «إكس» بدفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (913 ألف دولار) لانتهاكها، الخميس، تعليق عملها، بعد أن أصبحت متاحة مرة أخرى إثر مناورة تقنية نجحت في التحايل على الحظر الحكومي.

ونفت المنصة تعمدها تحدي الحظر، قائلةً إنه كان نتيجة «غير مقصودة ومؤقتة» لتغيير مزودي الشبكة. ثم انقطعت خدماتها مرة أخرى في وقت لاحق.

لكن مورايش قال إن منصة «إكس» انخرطت عمداً في جهود «خبيثة وغير مشروعة ومستمرة» لتحدي العدالة البرازيلية.

وفي المواجهة المباشرة بينهما، اتهم ماسك مورايش بأنه «ديكتاتور شرير»، بينما أصر القاضي على أنه لا يمكن السماح لمنصة «إكس» بنشر معلومات مضللة تعرّض الديمقراطية للخطر.

ولقي قرار القاضي استحساناً من اليسار الذي يدعم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حين انتقدته المعارضة اليمينية والرئيس السابق جايير بولسونارو باعتباره رقابة غير دستورية.

كما جمَّد مورايش أصول منصة «إكس» وشركة ستارلينك للإنترنت الفضائي التابعة لماسك التي تعمل في البرازيل منذ عام 2022، وخاصة في المناطق النائية في الأمازون، وذلك لضمان دفع الغرامات المفروضة على «إكس» لانتهاكها أوامر المحكمة.

وانتقد ماسك القاضي مورايش في منشورات متتابعة، مطلقاً عليه لقب «فولدمورت»، وهي شخصية خيالية لساحر شرير في سلسلة «هاري بوتر».