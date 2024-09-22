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مصرع 30 شخصاً على الأقل بانفجار منجم فحم في إيران

9/22/2024 2:24:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مصرع 30 شخصاً على الأقل في انفجار جيب غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

وذكر التلفزيون، في وقت سابق اليوم، أن 19 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون، قبل أن يؤكد ارتفاع عدد الضحايا فيما بعد. ولا يزال 30 شخصاً محاصرين داخل المنجم.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «عدد الأشخاص الذين قُتلوا في حادث منجم طبس ارتفع إلى 30».

وأوضح التلفزيون أن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو، مضيفاً أن إجمالي 69 عاملاً كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع أمس في التاسعة مساء (الخامسة ونصف بتوقيت غرينتش).

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