الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 41

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأحد،والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.