الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 41

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأحد،
والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.
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