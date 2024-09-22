غوتيريش يشيد بدور الكويت الفاعل والتاريخي في دعم الأمم المتحدة وتعزيز إمكانياتها

MENAFN - Al-Anbaa) التقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد،بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتأكيد سموه دعم دولة الكويت للدور الهام والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالتها وبرامجها المختلفة والتقدير للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير أعمال المنظمة.

وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء حرص دولة الكويت على المشاركة في قمة المستقبل وكافة الاجتماعات خلال الدورة ال79 مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الدول الأعضاء وتعاونها المأمول في الارتقاء وتطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة وزيادة جهودها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدوليين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته أشاد غوتيرش بدور الكويت الفاعل والتاريخي في دعم المنظمة وتعزيز إمكانياتها للدفع بأنشطتها النبيلة والتأكيد على الاستمرار بدعم الامن والسلم الدوليين.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز الجارالله.

