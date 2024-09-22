غوتيريش يشيد بدور الكويت الفاعل والتاريخي في دعم الأمم المتحدة وتعزيز إمكانياتها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى ممثل
صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد،
بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتأكيد سموه دعم دولة الكويت للدور الهام والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالتها وبرامجها المختلفة والتقدير للجهود التي يبذلها الأمين العام في تطوير أعمال المنظمة.
وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء حرص دولة الكويت على المشاركة في قمة المستقبل وكافة الاجتماعات خلال الدورة ال79 مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الدول الأعضاء وتعاونها المأمول في الارتقاء وتطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة وزيادة جهودها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدوليين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته أشاد غوتيرش بدور الكويت الفاعل والتاريخي في دعم المنظمة وتعزيز إمكانياتها للدفع بأنشطتها النبيلة والتأكيد على الاستمرار بدعم الامن والسلم الدوليين.
كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز الجارالله.
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