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باحثون: الشعاب المرجانية تلتهم البلاستيك!

9/22/2024 2:15:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف باحثون من اليابان وتايلاند عن أن الشعاب المرجانية أصبحت «مقبرة» للمواد البلاستيكية الدقيقة، فقد وجدوا بأن هذه الكائنات الحية البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة وتحتفظ بها في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب، وذلك بحسب دراسة منشورة في مجلة Science of The Total Environment.

وتمكن الباحثون من الوصول إلى هذه النتيجة بعد تطويرهم لطريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.

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