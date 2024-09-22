شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "دواس" في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.