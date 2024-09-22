شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد الدفاع المدني، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "دواس" في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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