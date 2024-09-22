ناشطون يتظاهرون داخل أحد متاجر شركة ابل احتجاجاً على علاقتها بدولة الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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كاليفورنيا/PNN- أقدم عشرات النشطاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية على الاحتجاج داخل أحد متاجر شركة "آبل" الأميركية، في مدينة سان خويسه، احتجاجا على علاقتها بدولة الاحتلال واتهامها بالمشاركة في الابادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال.
واتهم النشطاء "أبل" بتوسعها في مشاريع الأبحاث والتطوير في دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة رغم ما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق الفلسطينيين، وتمويلها مجموعات كـ"أصدقاء الجيش الاسرائيلي" التي تقدم الأموال للمستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية.
وكان نشطاء حول العالم اعتصموا يوم أمس بالتزامن مع اطلاق هاتف "آبل" الجديد في العديد من أفرع الشركة حول العالم (بريطانيا، اليابان، هولندا، بروكسل، جنوب افريقيا، المانيا، المكسيك، كندا) لمطالبة الشركة بكسر صمتها حول الحرب في غزة.
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