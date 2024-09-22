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ناشطون يتظاهرون داخل أحد متاجر شركة ابل احتجاجاً على علاقتها بدولة الاحتلال

9/22/2024 2:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كاليفورنيا/PNN- أقدم عشرات النشطاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية على الاحتجاج داخل أحد متاجر شركة "آبل" الأميركية، في مدينة سان خويسه، احتجاجا على علاقتها بدولة الاحتلال واتهامها بالمشاركة في الابادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال.

واتهم النشطاء "أبل" بتوسعها في مشاريع الأبحاث والتطوير في دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة رغم ما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق الفلسطينيين، وتمويلها مجموعات كـ"أصدقاء الجيش الاسرائيلي" التي تقدم الأموال للمستعمرات غير القانونية في الضفة الغربية.

وكان نشطاء حول العالم اعتصموا يوم أمس بالتزامن مع اطلاق هاتف "آبل" الجديد في العديد من أفرع الشركة حول العالم (بريطانيا، اليابان، هولندا، بروكسل، جنوب افريقيا، المانيا، المكسيك، كندا) لمطالبة الشركة بكسر صمتها حول الحرب في غزة.

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