روسيا ترفض المشاركة في قمة السلام المقبلة بشأن أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا لن تشارك في "قمم السلام" بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدةً أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.

وجاء في تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لن يشارك ممثلو روسيا في أي اجتماعات في إطار "عملية بورجنستوك" (في سويسرا) ولا ينوون المشاركة، وهذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، وتقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".

ووفقاً لزاخاروفا، فإن موسكو لا تتخلى عن التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة، وهي مستعدة لمناقشة مقترحات جادة حقا تأخذ في الاعتبار الوضع "على الأرض"، والحقائق الجيوسياسية الناشئة والمبادرة المقابلة التي صاغها الرئيس فلاديمير بوتين في 14 من يونيو الفائت.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، يوم 11 يوليو الفائت، أن روسيا لن تشارك في القمة الجديدة المزمع عقدها حول الأزمة الأوكرانية، مشدداً على أن موسكو لا تقبل ما وصفه بـ"الإنذارات".

وقال غالوزين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعلم نوايا نظام كييف والمنسقين الغربيين، الذين يحاولون إعادة إحياء قمة بورغنستوك الفاشلة في سويسرا في منتصف يونيو الماضي، وهم يفكرون في عقد فعالية مماثلة وربما دعوة روسيا".