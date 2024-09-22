آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بالتوصل لاتفاق بشأن الرهائن

خرج آلاف الإسرائيليين مجدداً إلى شوارع تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، أمس، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة من شأنه تحرير عشرات الرهائن.

وتشهد تل أبيب مسيرات أسبوعية منذ الأيام الأولى للحرب التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وازدادت هذه التحرّكات مناهضة للحكومة الإسرائيلية، منذ أن أعلن الجيش في وقت سابق من الشهر الحالي استعادة جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة.

وحمّل نتانياهو المسؤولية لقادة حماس لرفضهم شروط هدنة محتملة واتفاق للإفراج عن رهائن، بينما يدعوه معارضون لتقديم تنازلات تضمن عودة 97 شخصاً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 33 يقول الجيش إنهم قتلوا.

وقال الممثل ليور أشكينازي، مخاطباً المتظاهرين في تل أبيب أمس، إنه "لن يكون هناك خلاص" إذا سمحت الحكومة "بالتخلي عن الرهائن الإسرائيليين للقتلة والمغتصبين لاعتبارات تتّصل بالائتلاف" الحكومي. وندّد أشكينازي بـ"تخلي القادة" عن شعبهم.

وقال إيلي إلباغ، والد الرهينة ليري إلباغ، في كلمة توجّه فيها إلى ابنته: "مر عام منذ آخر مرة قبّلتك، مر عام منذ آخر مرة ضحكت معك". وأضاف: "سنواصل النضال من أجل إعادتكم جميعاً للديار".

ونظّمت تظاهرة، أمس، في ظل تصعيد للهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وقال شاهار مور، قريب الرهينة أفراهام موندر، إنه يخشى من أن يصرف القتال مع حزب الله انتباه القادة عن محنة الرهائن.

وأضاف مور: "إن هدفهم هو التركيز على وهم النصر المطلق الذي هو دائماً قاب قوسين أو أدنى"، لافتاً إلى أنه على غرار ما حصل خلال مراحل متتالية من القتال العنيف في غزة على مدى نحو عام من الحرب، فإن "الزاوية دائماً ما تتحوّل وفقاً لمصالح محددة"، موضحاً أنه "بالأمس كانت رفح (في جنوب غزة)، وغداً ستكون بيروت".

واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر،

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41391 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.