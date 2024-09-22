حزب الله اللبناني يشن هجمات صاروخية على اسرائيل منذ ساعات الفجر

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب / ترجمة ومتابعة من PNN/ شن حزب الله اللبناني منذ ساعات الفجر الاولى هجمات صاروخية عدة على شكل رشقات على اهداف اسرائيلية فيما قالت مصادر عبرية ان الدفاعات الجوية الاسرائيلية تصدت لهذه الرشقات واعلنت وصول بعض الصواريخ الى مناطق تبعد عن الحدود مع لبنان لمسافة ٣٠ كيلو متر وهي المرة الاولى التي يطلق فيها حزب الله بهذا المدى.

وقال حزب الله ان وحداته الصاروخية اطلقت

عشرات الصواريخ من عدة انواع وبمديات مختلفة اتجاه قاعدة رمات دافيد للمرة الثانية اليوم، ردًا على الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من لبنان والتي أدت إلى استشهاد العديد من المدنيين.

واعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله اللبناني صليات صاروخية جديدة ثقيلة أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في 55 مستعمرة إسرائيلية بعمق 50 كلم بعيدا عم الحدود اللبنانية.

وبحسب القناة فقد تم إطلاق 4 رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع في الجليل خلال الساعتين الأخيرتين.

واضافت القناة 12 الإسرائيلية انه تم رصد إطلاق نحو 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ ساعات الفجر.

بدوره قال الصحفي الإسرائيلي باراك راڤيد: مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن الهدف من القصف الأخير من لبنان كان قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التي تقع على بعد أكثر من 30 ميلاً من الحدود مع لبنان.

وشوهدت السنة اللهب والني ان تشتعل في محيط القاعدة حيث قامت قوات الشرطة والجيش باغلاق المنطقة.

وقالت القناة 12 ان ما يحدث هو إعلان تصعيد واضح من قبل حزب الله وليس مجرد رشقات صاروخية محدودة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا اظهرت الدخان وهو يتصاعد شمال حيفا بعد هجوم صاروخي من لبنان.

وقالت مصادر عبرية ان عددا من الاسرائيليين إصيبوا نتيجة سقوط صواريخ في شمال فلسطين المحتلة.

ابرز القصف وقع لمستوطنة كريات بياليك حيث اشتعلت النيران بمركبات وممتلكات

بعد تعرضها للصواريخ التي اطلقت من لبنان.

كما اندلعت حرائق في منطقة الكريوت قرب حيفا بعد سقوط صواريخ فيها ايضا.

وقالت قناة كان العبرية نقلا عن خدمات الاسعاف والطواريء في اسرائيل انه تم تسجيل 3 إصابات في كريات بياليك، واحدة متوسطة و2 طفيفة

كما دوت صفارات الانذار في مدينة عكا التي تعرضت لقصف من قبل حزب الله حيث سمع صوت انفجارات عقب ذلك.

واعلنت الجبهة الداخلية في اسرائيل إلغاء التعليم الوجاهي في حيفا، والانتقال إلى التعليم عن بعد كما تم تعطيل الدراسة في مدارس قرية إكسال قرب الناصرة واعلن ايضا عن إلغاء التعليم الوجاهي في المدارس شمالي إسرائيل والانتقال للتعليم عن بعد.