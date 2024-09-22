الاحتلال يقتحم ويغلق مكتب قناة الجزيرة برام الله ويمنعها من العمل لمدة 45 يوما

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN /اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أجبر طاقم القناة على مغادرة المكتب بعد اقتحامه، كما أصدر قرارا بمنع القناة من العمل لمدة 45 يوماً.
وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال استولى على وثائق وأجهزة من مكتب القناة.
وقال الصحفي وليد العمري مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين ان جنود الاحتلال سلموه فرارا يقضي باغلاق مكتب الجزيرة
مدة ٤٥ يوما وتم اجبارهم على الخروج من المكتب.
واضاف العمري ان جنود الاحتلال منعوه مع طواقم الجزيرة من العمل في محيط دوار المنارة قرب المكتب وصادروا منه الميكرفون والكاميرات.
بدورها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اقتحام الاحتلال مكتب الجزيرة
وإغلاقه لمدة 45 يوما، واعتبرت هذا القرار العسكري التعسفي عدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الإعلام.
وطالبت، كافة الجهات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه.
وأكدت النقابة تضامنها مع القناة وصحفييها، لافتة إلى أنها تضع مقرها وإمكاناتها بخدمة العاملين في القناة.
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