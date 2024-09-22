الاحتلال يقتحم ويغلق مكتب قناة الجزيرة برام الله ويمنعها من العمل لمدة 45 يوما

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أجبر طاقم القناة على مغادرة المكتب بعد اقتحامه، كما أصدر قرارا بمنع القناة من العمل لمدة 45 يوماً.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال استولى على وثائق وأجهزة من مكتب القناة.

وقال الصحفي وليد العمري مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين ان جنود الاحتلال سلموه فرارا يقضي باغلاق مكتب الجزيرة

مدة ٤٥ يوما وتم اجبارهم على الخروج من المكتب.

واضاف العمري ان جنود الاحتلال منعوه مع طواقم الجزيرة من العمل في محيط دوار المنارة قرب المكتب وصادروا منه الميكرفون والكاميرات.

بدورها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اقتحام الاحتلال مكتب الجزيرة

وإغلاقه لمدة 45 يوما، واعتبرت هذا القرار العسكري التعسفي عدوانا جديدا على العمل الصحفي ووسائل الإعلام.

وطالبت، كافة الجهات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الصحفيين وتوفير بيئة العمل الآمنة لهم بسرعة التحرك لإدانة هذا القرار ووقف تنفيذه.

وأكدت النقابة تضامنها مع القناة وصحفييها، لافتة إلى أنها تضع مقرها وإمكاناتها بخدمة العاملين في القناة.