فرنسا: القصر الرئاسي يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 21 - 9 (كونا) -- أعلن الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) ألكسي كوهلر اليوم السبت عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية التي يترأسها رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه.
وقال كوهلر من قصر (الاليزيه) إن أول جلسة لوزراء الفريق الجديد ستنعقد يوم الاثنين.
واحتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم الا ان التشكيلة الجديدة ضمت اسماء جديدة يمينية التوجه.
وتنتظر الحكومة أجندة حافلة في مقدمتها خطة ميزانية 2025 لمعالجة الوضع المالي لفرنسا والتي وصفها بارنييه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها خطيرة للغاية.
وتم تعيين زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتايو وزيرا للداخلية وجينفييف داريوسك وزيرة للصحة في حين بقي سيباستيان لوكورنو بمنصب وزير الدفاع والقوات المسلحة.
كما تم تعيين ديدييه ميجو وزيرا للعدل ومود بريجون متحدثا رسميا باسم الحكومة فيما احتفظت رشيدة داتي بحقيبة الثقافة وأنييس بانييه روناشير بحقيبة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر.
وسمي أنطوان عرمان وزيرا للاقتصاد وآني جنيفار وزيرة للزراعة كما تم تعيين جان نويل بارو وزيرا للخارجية وأستريد بانوسيان بوفيه وزيرة للعمل والتشغيل بالاضافة الى تعيين جيل أفيروس وزيرا للرياضة والشباب والحياة المجتمعية فيما جاء باتريك هيتسل وزيرا للتعليم العالي والبحث.
ووافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها له بارنييه بعد مفاوضات جرت على مدى اسبوعين وبعد نحو 11 أسبوعا من انتخابات تشريعية يسارية دون غالبية وغير حاسمة.
وكلف ماكرون في 5 سبتمبر الجاري اليميني ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف العمل على "خدمة البلاد والفرنسيين" وتنجح في إخراج البلاد من المأزق السياسي. (النهاية) م ع / ر ج
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