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فرنسا: القصر الرئاسي يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

9/21/2024 11:54:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 21 - 9 (كونا) -- أعلن الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) ألكسي كوهلر اليوم السبت عن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية التي يترأسها رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه.
وقال كوهلر من قصر (الاليزيه) إن أول جلسة لوزراء الفريق الجديد ستنعقد يوم الاثنين.
واحتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم الا ان التشكيلة الجديدة ضمت اسماء جديدة يمينية التوجه.
وتنتظر الحكومة أجندة حافلة في مقدمتها خطة ميزانية 2025 لمعالجة الوضع المالي لفرنسا والتي وصفها بارنييه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها خطيرة للغاية.
وتم تعيين زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتايو وزيرا للداخلية وجينفييف داريوسك وزيرة للصحة في حين بقي سيباستيان لوكورنو بمنصب وزير الدفاع والقوات المسلحة.
كما تم تعيين ديدييه ميجو وزيرا للعدل ومود بريجون متحدثا رسميا باسم الحكومة فيما احتفظت رشيدة داتي بحقيبة الثقافة وأنييس بانييه روناشير بحقيبة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر.
وسمي أنطوان عرمان وزيرا للاقتصاد وآني جنيفار وزيرة للزراعة كما تم تعيين جان نويل بارو وزيرا للخارجية وأستريد بانوسيان بوفيه وزيرة للعمل والتشغيل بالاضافة الى تعيين جيل أفيروس وزيرا للرياضة والشباب والحياة المجتمعية فيما جاء باتريك هيتسل وزيرا للتعليم العالي والبحث.
ووافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها له بارنييه بعد مفاوضات جرت على مدى اسبوعين وبعد نحو 11 أسبوعا من انتخابات تشريعية يسارية دون غالبية وغير حاسمة.
وكلف ماكرون في 5 سبتمبر الجاري اليميني ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف العمل على "خدمة البلاد والفرنسيين" وتنجح في إخراج البلاد من المأزق السياسي. (النهاية) م ع / ر ج

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