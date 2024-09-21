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أمين عام الأمم المتحدة يحث المجتمع الدولي على تطبيق اتفاقات (قمة المستقبل) على أرض الواقع

9/21/2024 11:54:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت المجتمع الدولي على تحويل الاتفاقات المهمة التي ستعتمدها قمة المستقبل إلى عمل على أرض الواقع لوضع العالم على مسار أفضل يفيد الجميع.
جاء ذلك أثناء افتتاح غوتيريش ثاني يومي العمل اللذين يسبقان قمة المستقبل التي تعقد رسميا في 22 و23 سبتمبر الجاري وهي حدث رفيع المستوى يجتمع فيه قادة العالم للتوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل على نحو يكفل أيضا حماية المستقبل.
وحضر فعاليات يوم العمل الثاني قادة دول ورؤساء بلديات ومشرعون وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميون وفنانون وشباب.
واستعرض غوتيريش في كلمته عملية التحضير للقمة التي نبعت الفكرة من عقدها من المشاكل التي يواجهها العالم بما في ذلك الصراعات وانعدام المساواة والفوضى المناخية والتكنولوجيا غير الخاضعة للقواعد.
ونبه إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030 تحيط بها المخاطر إذ أن الكثير من الدول ترزح تحت أعباء الديون وأزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف أن المؤسسات متعددة الأطراف غير قادرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر كان دافعا لبدء "رحلة الإصلاح" من أجل تحديث النظام الدولي ليصبح صالحا لليوم والغد.
وأكد غوتيريش على الحاجة إلى تعددية أكثر شمولا وفعالية بعلاقات أقوى بين المؤسسات الدولية موضحا أن ذلك يعني "تمثيلا أكبر للدول النامية وصوتا أكبر لكم جميعا".
وشدد على أهمية دور المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والعلماء والمبتكرين والأكاديميين قائلا "فيما تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية فإننا لن نحل المشاكل الدولية الراهنة من دون مساهمات كل أعضاء المجتمع".
وسلط الأمين العام الضوء على أولويات ميثاق المستقبل المتمثلة في (إصلاح مجلس الأمن) الذي "عفا عليه الزمن" ليكون أكثر فعالية وتمثيلا لعالم اليوم و(إصلاح مؤسساتنا المالية الدولية) لتعزز استخدام الموارد من أجل التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وأشار الى أن الأولويات تشمل كذلك (إصلاح القواعد التي تحكم الفضاء الخارجي) الذي تعمه الفوضى في الوقت الراهن و(إصلاح كيفية الاستجابة للصدمات العالمية) والعمل معا من أجل السلام والأمن.
ودعا غوتيريش إلى ضرورة اعتبار (الميثاق الرقمي العالمي) خطة لسد الفجوات الرقمية وأول اتفاق عالمي حول الذكاء الاصطناعي يضع أساس إنشاء منصة دولية يكون مركزها الأمم المتحدة تجمع كل الأطراف معا.
وحول (إعلان الأجيال المقبلة) قال غوتيريش إنه يجب أن يلتزم القادة بوضع المستقبل بعين الاعتبار عندما يتخذون قراراتهم اليوم مناشدا أصحاب المصلحة تضمين المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في كل جوانب تلك الاتفاقات بما يعكس حقيقة أن هذه الحقوق تشكل عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول إن اعتماد تلك الاتفاقات في قمة المستقبل "لن يكون نهاية الرحلة ولكنه سيكون نهاية البداية".
وفي السياق نقلت شارون بيرش المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ قوله إن قمة المستقبل ستكون "لحظة تاريخية لإعادة الالتزام بإيجاد مستقبل أفضل للجميع في كل مكان".
وأشارت إلى أنه بعد التشاور والاجتماع مع الدول الأعضاء خلال الأيام الماضية تم تقديم (ميثاق المستقبل) إلى الجمعية العامة.
وحث رئيس الجمعية العامة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اعتماد الميثاق وملحقاته بالإجماع خلال قمة المستقبل.
وشمل التحضير لقمة المستقبل المقرر انطلاقها غدا الأحد أكبر عملية تشاورية قامت بها الأمم المتحدة خلال أربع سنوات شارك فيها 5ر1 مليون شخص من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
كما ساهمت مئات جماعات المجتمع المدني في صياغة الاتفاقات الثلاثة التي ستصدرها القمة وهي (ميثاق المستقبل) و(الميثاق الرقمي العالمي) و(إعلان الأجيال المقبلة). (النهاية)

ع س ت / ر ج



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