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ترمب: كنت أود مناظرة ثانية مع هاريس لكن فات الأوان

9/21/2024 11:54:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- جدد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترمب اليوم السبت رفضه إجراء مناظرة أخرى مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس لأن "الاقتراع المبكر قد بدأ".
وخلال تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية قال ترمب "فات الأوان على إجراء مناظرة أخرى رغم أنني أود ذلك لكن التصويت قد بدأ" مشيرا الى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات أمس واليوم.
واعتبر ترمب مسارعة منافسته هاريس إلى قبول مناظرة جديدة مؤشرا على أنها "تتراجع حاليا" في استطلاعات الرأي على حد وصفه.
وفتحت ثلاث ولايات هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية أمس واليوم مراكز الاقتراع لعمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
كانت نائبة هاريس قد أعلنت اليوم أنها قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية لإجراء مناظرة ثانية مع ترمب في 23 من أكتوبر المقبل ودعت منافسها إلى قبول الدعوة والانضمام إلى المناظرة.
وتواجه ترمب وهاريس في الـ 10 من الشهر الجاري في ولاية بنسلفانيا في أول مناظرة تلفزيونية تاريخية بينهما والثانية بين الحزبين الغريمين في انتخابات 2024 وذلك قبل اقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الامريكية.
وأظهر استطلاع للراي نشرته شبكة "سي إن إن" الاخبارية الامريكية فوز هاريس بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة من بين مشاهدي المناظرة فيما حققت تقدما بنسبة 54 مقابل 31 بالمئة وفق استطلاع "يوغوف" بين الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أجزاء من المناظرة. (النهاية)

أ م م / ه س ص



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