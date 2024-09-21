ترمب: كنت أود مناظرة ثانية مع هاريس لكن فات الأوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- جدد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترمب
اليوم السبت رفضه إجراء مناظرة أخرى مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس لأن "الاقتراع المبكر قد بدأ".
وخلال تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية قال ترمب "فات الأوان على إجراء مناظرة أخرى رغم أنني أود ذلك لكن التصويت قد بدأ" مشيرا الى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات أمس واليوم.
واعتبر ترمب مسارعة منافسته هاريس إلى قبول مناظرة جديدة مؤشرا على أنها "تتراجع حاليا" في استطلاعات الرأي على حد وصفه.
وفتحت ثلاث ولايات هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية أمس واليوم مراكز الاقتراع لعمليات التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
كانت نائبة هاريس قد أعلنت اليوم أنها قبلت دعوة من شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية لإجراء مناظرة ثانية مع ترمب في 23 من أكتوبر المقبل ودعت منافسها إلى قبول الدعوة والانضمام إلى المناظرة.
وتواجه ترمب وهاريس في الـ 10 من الشهر الجاري في ولاية بنسلفانيا في أول مناظرة تلفزيونية تاريخية بينهما والثانية بين الحزبين الغريمين في انتخابات 2024 وذلك قبل اقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الامريكية.
وأظهر استطلاع للراي نشرته شبكة "سي إن إن" الاخبارية الامريكية فوز هاريس بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة من بين مشاهدي المناظرة فيما حققت تقدما بنسبة 54 مقابل 31 بالمئة وفق استطلاع "يوغوف" بين الناخبين المسجلين الذين شاهدوا أجزاء من المناظرة. (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN21092024000071011013ID1108700297
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