الدوري السعودي: الهلال يفوز على نظيره الاتحاد (3 - 1)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 21 - 9 (كونا) -- فاز فريق الهلال اليوم السبت على نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم
بنتيجة (3 - 1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة (نحلم ونحقق) من بطولة الدوري
على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
وافتتح الهلال التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة عن طريق مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش قبل ان يعود نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 14 عن طريق ضربة جزاء بينما تمكن سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 37.
وقبل نهاية المباراة قلص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النتيجة للاتحاد بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز الهلال.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثاني. (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN21092024000071011013ID1108700296
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