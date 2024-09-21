الدوري الفرنسي: التعادل الايجابي يحسم مواجهة المتصدر (باريس سان جيرمان) و(ستاد ريمس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 21 - 9 (كونا) -- حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة بين المتصدر (باريس سان جيرمان) ومضيفه (ستاد ريمس) في اللقاء الذي اقيم على استاد (أوغست دولون) اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (ستاد ريمس) بهدفه الاول في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة من خلال الياباني كايتو ناكامورا في وسط المرمى.
وفي الشوط الثاني استطاع (باريس سان جيرمان) ان يحرز هدف التعادل عن طريق المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي وذلك في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 13 نقطة بينما يقع فريق (ريمس) في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.
وفي مباراة اخرى من نفس الجولة كان التعادل الايجابي بهدف لكل فريق حصيلة المواجهة بين (رين) و(لانس) في جاءئ التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق نتيجة للمباراة بين (ليل) و(ستراسبورغ). (النهاية)
م ع / ر ج
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