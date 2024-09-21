الدوري الإسباني: (ريال مديد) يهزم (إسبانيول) بأربعة أهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 21 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا كبيرا على ضيفه (إسبانيول) بأربعة أهداف لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (إسبانيول) بهدف جاء بنيران صديقة عندما أودع حارس مرمى الريال البلجيكي تيبو كورتوا الكرة بالخطأ بمرماه في الدقيقة 54 لكن المدافع داني كارفاخال نجح سريعا في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 75 أضاف رودريغو الهدف الثاني لأصحاب الأرض فما عزز البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78 قبل ان يختتم الفرنسي كيليان مبابي بهدف رابع وأخير من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
وحصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 14 نقطة ليصعد إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (إسبانيول) عند سبع نقاط في المركز 13 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (فالنسيا) على (جيرونا) بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم فيما يلعب المتصدر (برشلونة) ضد (فياريال) الرابع ويحل (أتلتيكو مدريد) الثالث ضيفا على جاره (رايو باييكانو) صاحب المركز 11 بالترتيب غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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