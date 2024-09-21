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الدوري الإسباني: (ريال مديد) يهزم (إسبانيول) بأربعة أهداف لهدف

9/21/2024 11:54:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا كبيرا على ضيفه (إسبانيول) بأربعة أهداف لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (إسبانيول) بهدف جاء بنيران صديقة عندما أودع حارس مرمى الريال البلجيكي تيبو كورتوا الكرة بالخطأ بمرماه في الدقيقة 54 لكن المدافع داني كارفاخال نجح سريعا في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 75 أضاف رودريغو الهدف الثاني لأصحاب الأرض فما عزز البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 78 قبل ان يختتم الفرنسي كيليان مبابي بهدف رابع وأخير من ضربة جزاء ناجحة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
وحصد (ريال مدريد) النقاط الثلاث رافعا رصيده إلى 14 نقطة ليصعد إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف المتصدر (برشلونة) في حين تجمد رصيد (إسبانيول) عند سبع نقاط في المركز 13 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (فالنسيا) على (جيرونا) بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم فيما يلعب المتصدر (برشلونة) ضد (فياريال) الرابع ويحل (أتلتيكو مدريد) الثالث ضيفا على جاره (رايو باييكانو) صاحب المركز 11 بالترتيب غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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