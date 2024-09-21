محافظة مبارك الكبير تنظم حملة بيئية احتفاء باليوم العالمي للنظافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- نظمت محافظة مبارك الكبير اليوم السبت حملة تنظيف بيئية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة 2024 تحت رعاية وحضور محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح.
وأشاد محافظ مبارك الكبير عقب مشاركته بالحملة التي اقيمت بالتعاون مع مبرة صباح السالم ومنصة ( كفو ) بجهود جميع المشاركين ومن ساهم في إنجاح هذه المبادرة والفعالية لتحقيق الأهداف الايجابية ودورهم في النظافة والحفاظ على سلامة بيئتهم ونشر ثقافة الوعي بين الجميع مما له أثر مجتمعي ومسؤولية وطنية.
شارك في هذه الفعالية كل من وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة وبلدية الكويت وعدد من المواطنين وأهالي المحافظة وطلاب المدارس والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام وجمعية مبارك الكبير والقرين وجمعية المسايل التعاونيتين وعدد من أبناء الجاليات المقيمة في الكويت. (النهاية)
ح م د /ه س ص
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