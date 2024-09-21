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محافظة مبارك الكبير تنظم حملة بيئية احتفاء باليوم العالمي للنظافة

9/21/2024 11:54:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- نظمت محافظة مبارك الكبير اليوم السبت حملة تنظيف بيئية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة 2024 تحت رعاية وحضور محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح.
وأشاد محافظ مبارك الكبير عقب مشاركته بالحملة التي اقيمت بالتعاون مع مبرة صباح السالم ومنصة ( كفو ) بجهود جميع المشاركين ومن ساهم في إنجاح هذه المبادرة والفعالية لتحقيق الأهداف الايجابية ودورهم في النظافة والحفاظ على سلامة بيئتهم ونشر ثقافة الوعي بين الجميع مما له أثر مجتمعي ومسؤولية وطنية.
شارك في هذه الفعالية كل من وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة وبلدية الكويت وعدد من المواطنين وأهالي المحافظة وطلاب المدارس والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام وجمعية مبارك الكبير والقرين وجمعية المسايل التعاونيتين وعدد من أبناء الجاليات المقيمة في الكويت. (النهاية)

ح م د /ه س ص



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