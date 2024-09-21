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وزير الخارجية السعودي ونظيره الجزائري يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

9/21/2024 11:54:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الجزائري أحمد عطاف اليوم الأحد تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير عطاف.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث أهمية مواصلة وتكثيف التنسيق المشترك وحشد الجهود لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. (النهاية)

ع ش / ر ج



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