وزير الخارجية السعودي ونظيره الجزائري يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 21 - 9 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الجزائري أحمد عطاف اليوم الأحد تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير عطاف.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث أهمية مواصلة وتكثيف التنسيق المشترك وحشد الجهود لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. (النهاية)
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