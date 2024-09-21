Sunday, 22 September 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه

9/21/2024 11:54:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- طلبت الولايات المتحدة اليوم السبت من رعاياها مغادرة لبنان بسرعة وعدم السفر إليه في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي اللبنانية.
وأصدرت وزارة الخارجية الامريكية لمواطنيها تحذيرا من "المستوى الرابع" قالت فيه "لا تسافروا إلى لبنان بسبب الجريمة والارهاب والاضطرابات المدنية والالغام الارضية غير المتفجرة وخطر الصراع المسلح".
وأهابت بمواطنيها الموجودين في لبنان المغادرة "ما دامت هناك رحلات تجارية" كما دعت الأمريكيين الموجودين في جنوب لبنان قرب الحدود مع سوريا أو عند مخيمات اللاجئين إلى مغادرة تلك المناطق على الفور.
وتابعت "أما من يقررون البقاء في البلاد فيجب أن يكونوا مستعدين للاحتماء في أماكنهم إذا ساء الوضع". (النهاية)

أ م م / ه س ص



MENAFN21092024000071011013ID1108700291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث