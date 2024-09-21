الولايات المتحدة تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- طلبت الولايات المتحدة اليوم السبت من رعاياها مغادرة لبنان بسرعة وعدم السفر إليه في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي اللبنانية.
وأصدرت وزارة الخارجية الامريكية لمواطنيها تحذيرا من "المستوى الرابع" قالت فيه "لا تسافروا إلى لبنان بسبب الجريمة والارهاب والاضطرابات المدنية والالغام الارضية غير المتفجرة وخطر الصراع المسلح".
وأهابت بمواطنيها الموجودين في لبنان المغادرة "ما دامت هناك رحلات تجارية" كما دعت الأمريكيين الموجودين في جنوب لبنان قرب الحدود مع سوريا أو عند مخيمات اللاجئين إلى مغادرة تلك المناطق على الفور.
وتابعت "أما من يقررون البقاء في البلاد فيجب أن يكونوا مستعدين للاحتماء في أماكنهم إذا ساء الوضع". (النهاية)
أ م م / ه س ص
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