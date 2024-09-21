موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 20 فلسطينيا واصابة 54 آخرين اثر جوي للاحتلال الاسرائيلي على منازل سكنية بالقطاع خلال ال24 ساعة الماضية

غزة - الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة ضد النازحين الفلسطينيين في حي (الزيتون) شرق مدينة غزة تسفر عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 30 آخرين من الأطفال الأيتام والنساء الأرامل.

بيروت - مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية يفيد بأن حصيلة ضحايا الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي أمس على مبنى بضاحية بيروت الجنوبية ارتفعت مجددا إلى 37 قتيلا بينهم أطفال ونساء و68 جريحا.

باريس - الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) ألكسي كوهلر يعلن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية التي يترأسها رئيس الوزراء ميشال بارنييه حيث احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم فيما ضمت اسماء جديدة يمينية التوجه.

واشنطن - نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة تعلن أنها قبلت دعوة من شبكة (سي إن إن) الإخبارية لإجراء مناظرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 23 أكتوبر المقبل.

واشنطن - المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يجدد رفضه إجراء مناظرة أخرى مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس لأن "الاقتراع المبكر قد بدأ" في ثلاث ولايات. (النهاية) ر ج