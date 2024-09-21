موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 20 فلسطينيا واصابة 54 آخرين اثر قصف
جوي للاحتلال الاسرائيلي على منازل سكنية بالقطاع خلال ال24 ساعة الماضية
غزة - الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مروعة ضد النازحين الفلسطينيين في حي (الزيتون) شرق مدينة غزة تسفر عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 30 آخرين من الأطفال الأيتام والنساء الأرامل.
بيروت - مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية يفيد بأن حصيلة ضحايا الغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس على مبنى بضاحية بيروت الجنوبية ارتفعت مجددا إلى 37 قتيلا بينهم أطفال ونساء و68 جريحا.
باريس - الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) ألكسي كوهلر يعلن التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية التي يترأسها رئيس الوزراء ميشال بارنييه حيث احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم فيما ضمت اسماء جديدة يمينية التوجه.
واشنطن - نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة تعلن أنها قبلت دعوة من شبكة (سي إن إن) الإخبارية لإجراء مناظرة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 23 أكتوبر المقبل.
واشنطن - المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب يجدد رفضه إجراء مناظرة أخرى مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس لأن "الاقتراع المبكر قد بدأ" في ثلاث ولايات. (النهاية) ر ج
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