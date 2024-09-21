الاتحاد الأوروبي يهدد أبل ويطالبها بفتح نظام آيفون للمنافسين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تلقت شركة أبل تحذيراً من الاتحاد الأوروبي يطالبها بفتح نظاميها لتشغيل «آيفون»، و«آيباد» المحميين بشدة أمام التقنيات المنافسة، أو المخاطرة بمواجهة غرامات ثقيلة بموجب قواعد مكافحة الاحتكار الرقمي الرئيسية للتكتل. وأعلنت الهيئات الرقابية للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية للتكتل أن الشركة التي مقرها كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا لابد أن تلتزم بقوانين جديدة صارمة حول جعل أنظمة التشغيل متوافقة تماماً مع التقنيات الأخرى، وأعطت الهيئة المعنية بالمنافسة ومقرها في بروكسل الشركة مهلة ستة أشهر للامتثال، أو مواجهة تهديد بعقوبات.
ورغم أن هذا الإعلان لم يصل إلى مستوى التحقيق الرسمي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار «أبل» على إعادة تصميم خدماتها للسماح لشركات منافسة بالوصول إلى أنظمة تشغيل أجهزة «آيفون» و«آيباد».
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