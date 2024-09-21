الاتحاد الأوروبي يهدد أبل ويطالبها بفتح نظام آيفون للمنافسين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلقت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬تحذيراً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يطالبها‭ ‬بفتح‭ ‬نظاميها‭ ‬لتشغيل‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬،‭ ‬و«آيباد‮»‬‭ ‬المحميين‭ ‬بشدة‭ ‬أمام‭ ‬التقنيات‭ ‬المنافسة،‭ ‬أو‭ ‬المخاطرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬غرامات‭ ‬ثقيلة‭ ‬بموجب‭ ‬قواعد‭ ‬مكافحة‭ ‬الاحتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتكتل‭. ‬وأعلنت‭ ‬الهيئات‭ ‬الرقابية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الأسواق‭ ‬الرقمية‭ ‬للتكتل‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬كوبيرتينو‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬بقوانين‭ ‬جديدة‭ ‬صارمة‭ ‬حول‭ ‬جعل‭ ‬أنظمة‭ ‬التشغيل‭ ‬متوافقة‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬التقنيات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأعطت‭ ‬الهيئة‭ ‬المعنية‭ ‬بالمنافسة‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الشركة‭ ‬مهلة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬للامتثال،‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديد‭ ‬بعقوبات‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التحقيق‭ ‬الرسمي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إجبار‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬خدماتها‭ ‬للسماح‭ ‬لشركات‭ ‬منافسة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬أنظمة‭ ‬تشغيل‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬و«آيباد‮»‬‭.‬