Openai تهدد مستخدمين بالحظر حال التحايل على Chatgpt

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هددت شركة OpenAI بحظر مستخدمين حاولوا استكشاف كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها، والمعروفة باسم «الفراولة - Strawberry ».
وأرسلت الشركة رسائل تحذيرية تهدد بحظر أي مستخدم يحاول «اختراق» أسلوب عمل هذه النماذج.
أطلقت OpenAI الأسبوع الماضي عائلة « Strawberry »، والتي تتضمن نسخاً من نماذج الذكاء الاصطناعي
OpenAI o1 ، و o1 - mini ، مع التركيز على قدرات التفكير والاستنتاج.
النماذج الجديدة تعتمد على حل المشكلات بشكل تدريجي، من خلال اتباع أسلوب «تسلسل التفكير» Chain-of-Thought reasoning ، مع إتاحة عرض هذا التسلسل الفكري للمستخدمين عبر واجهة ChatGPT .
إلا أن الشركة أشارت إلى قيامها بإخفاء النسخة الأولية من هذا التفكير، مكتفية بعرض نسخة معالجة من التفكير، عن طريق نموذج ذكاء اصطناعي آخر.
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