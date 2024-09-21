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Openai تهدد مستخدمين بالحظر حال التحايل على Chatgpt

9/21/2024 11:54:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هددت‭ ‬شركة‭ ‬ OpenAI ‭ ‬بحظر‭ ‬مستخدمين‭ ‬حاولوا‭ ‬استكشاف‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الجديدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الفراولة‭ - ‬ Strawberry ‮»‬‭.‬

وأرسلت‭ ‬الشركة‭ ‬رسائل‭ ‬تحذيرية‭ ‬تهدد‭ ‬بحظر‭ ‬أي‭ ‬مستخدم‭ ‬يحاول‭ ‬‮«‬اختراق‮»‬‭ ‬أسلوب‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭.‬

أطلقت‭ ‬ OpenAI ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬ Strawberry ‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬نسخاً‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭
 OpenAI ‭ ‬ o1 ،‭ ‬و‭ ‬ o1 ‭-‬ mini ،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬التفكير‭ ‬والاستنتاج‭.‬

النماذج‭ ‬الجديدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬تسلسل‭ ‬التفكير‮»‬‭ ‬ Chain-of-Thought ‭ ‬ reasoning ،‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬عرض‭ ‬هذا‭ ‬التسلسل‭ ‬الفكري‭ ‬للمستخدمين‭ ‬عبر‭ ‬واجهة‭ ‬ ChatGPT ‭ .‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬قيامها‭ ‬بإخفاء‭ ‬النسخة‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التفكير،‭ ‬مكتفية‭ ‬بعرض‭ ‬نسخة‭ ‬معالجة‭ ‬من‭ ‬التفكير،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نموذج‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬آخر‭.‬

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