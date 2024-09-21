أدوات جديدة من يوتيوب لصناع المحتوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت منصة يوتيوب تقديم أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لصناع المحتوى، تساعد على إنشاء المحتوى للمبتدئين، وتعزز انتشاره بشكل أوسع.
وقال نيل موهان، المدير التنفيذي ليوتيوب، إن الذكاء الاصطناعي أصبح من العوامل الرئيسية المساعدة في عملية إنشاء المحتوى، وأكد أن 92% من صناع المحتوى يستخدمون الأدوات الذكية في مراحل صناعة المحتوى المختلفة. جاء ذلك خلال فعالية Mad e on Youtube 2024 ، حضرتها «الشرق»، والموجهة لصناع المحتوى.
وكشفت منصة الفيديوهات عن مجموعة من التحديثات الجديدة لمزايا الذكاء الاصطناعي المتاحة لصناع المحتوى على يوتيوب، إذ أضافت المنصة نموذج Veo ، وهو المطوَّر من قطاع جوجل للذكاء الاصطناعي Google DeepMind ، لإنشاء الفيديوهات بالأوامر النصية، في صورة عدد من الأدوات الجديدة داخل ميزة Dream Screen ، والتي قدمتها الشركة لأول مرة العام الماضي.
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