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أدوات جديدة من يوتيوب لصناع المحتوى

9/21/2024 11:54:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬منصة‭ ‬يوتيوب‭ ‬تقديم‭ ‬أدوات‭ ‬جديدة‭ ‬مدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لصناع‭ ‬المحتوى،‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬المحتوى‭ ‬للمبتدئين،‭ ‬وتعزز‭ ‬انتشاره‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭.‬

وقال‭ ‬نيل‭ ‬موهان،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ليوتيوب،‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنشاء‭ ‬المحتوى،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬92‭% ‬من‭ ‬صناع‭ ‬المحتوى‭ ‬يستخدمون‭ ‬الأدوات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬المختلفة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬ Mad e on Youtube ‭ ‬2024‭ ‬،‭ ‬حضرتها‭ ‬‮«‬الشرق‮»‬،‭ ‬والموجهة‭ ‬لصناع‭ ‬المحتوى‭.‬

وكشفت‭ ‬منصة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬لمزايا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتاحة‭ ‬لصناع‭ ‬المحتوى‭ ‬على‭ ‬يوتيوب،‭ ‬إذ‭ ‬أضافت‭ ‬المنصة‭ ‬نموذج‭ ‬ Veo ،‭ ‬وهو‭ ‬المطوَّر‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬جوجل‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ Google ‭ ‬ DeepMind ،‭ ‬لإنشاء‭ ‬الفيديوهات‭ ‬بالأوامر‭ ‬النصية،‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬الجديدة‭ ‬داخل‭ ‬ميزة‭ ‬ Dream ‭ ‬ Screen ،‭ ‬والتي‭ ‬قدمتها‭ ‬الشركة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

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