رغم الحظر.. حجز مسبق لشراء هواتف آيفون 16 في روسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فتحت‭ ‬شركات‭ ‬تجزئة‭ ‬روسية‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬لهواتف‭ ‬آيفون‭ ‬16،‭ ‬وسط‭ ‬تحايل‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬فرضته‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬على‭ ‬التصدير‭ ‬لروسيا،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬المستهلكين‭ ‬فرصة‭ ‬الطلب‭ ‬المسبق‭ ‬للأجهزة،‭ ‬لكن‭ ‬بسعر‭ ‬يزيد‭ ‬مئات‭ ‬الدولارات‭ ‬عن‭ ‬نظيره‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأوقفت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬جميع‭ ‬مبيعات‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬وخدمات‭ ‬مثل‭ ‬أبل‭ ‬باي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬موسكو‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬وسعت‭ ‬عقوبات‭ ‬فرضتها‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬خارج‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬