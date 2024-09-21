رغم الحظر.. حجز مسبق لشراء هواتف آيفون 16 في روسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فتحت شركات تجزئة روسية الحجز المسبق لهواتف آيفون 16، وسط تحايل على حظر فرضته شركة أبل على التصدير لروسيا، ما يمنح المستهلكين فرصة الطلب المسبق للأجهزة، لكن بسعر يزيد مئات الدولارات عن نظيره في الولايات المتحدة.
وأوقفت شركة أبل جميع مبيعات منتجاتها في روسيا في مارس 2022، وخدمات مثل أبل باي رداً على غزو موسكو لأوكرانيا، وسعت عقوبات فرضتها دول غربية إلى الحد من صادرات التكنولوجيا إلى روسيا.
ولم ترد شركة أبل بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.
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