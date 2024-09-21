وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.. زين البحرين تطلق آيفون 16 بنجاح كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قامت زين البحرين مؤخراً بكل فخر بإطلاق سلسلة آيفون 16 المرتقبة، وذلك في حدث حصري في زين إيسبورتس لاب ( Zain Esports ) في برج زين الجمعة 20 سبتمبر.
جذب حدث الإطلاق جمهوراً متنوعا من عشاق التكنولوجيا ومحبي آبل وممثلي وسائل الإعلام وعملاء زين المخلصين الحريصين على تجربة أحدث ابتكارات آبل. وكجزء من الحدث، تمت دعوة جميع عملاء الطلب المسبق من زين لتسلم هاتف آيفون 16 الجديد الخاص بهم، لخلق تجربة مثالية لا تنسى لكونهم من بين الأوائل في البحرين لامتلاكهم أحدث هاتف ذكي من سلسلة آيفون 16.
خلال الحدث أتيحت الفرصة لجميع الحاضرين لاستكشاف الجهاز الجديد بشكل مباشر، والمشاركة في الجوائز التفاعلية، والتعرف على عروض زين البحرين الخاصة بآيفون 16.
أعرب المدير الأول للدعم الرقمي والمبيعات في زين البحرين، عبد الله دشتي، عن حماسه بشأن الإطلاق، قائلاً: «نحن سعداء بتقديم سلسة آيفون 16 لعملائنا الكرام. تظل زين البحرين في طليعة الابتكار من خلال تعزيز ثقافة الإبداع، وتسعى باستمرار لتلبية احتياجات عملائها المتطورة. يسلط حدث إطلاق سلسة آيفون 16 الناجح الضوء على تفاني زين في التميز وإرضاء العملاء».
تفخر شركة آبل بتقديم سلسلة آيفون 16، مع التطورات الجديدة التي تم إنشاؤها مع شريحة A18 Bionic ، التي توفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 20%. يحتوي آيفون 16 على شاشات ريتنا سوبر XDR
بحجم 6.7 بوصات مع تقنية ProMotion ، بينما يحتوي الآيفون 16 برو
على شاشة ProMotion XDR
بحجم 6.8 بوصات بمعدل تحديث ديناميكي. يأتي كلا الطرازين بنظام كاميرا مطور: يحتوي آيفون 16 على مستشعر رباعي البكسلات من الجيل الثاني بدقة 48 ميجابكسل، ويضمن آيفون 16 برو عدسة مقربة مخصصة للتصوير بدقة مع ميزات التصوير الحاسوبي المتقدم. وتم تحسين
Face ID
باستخدام نظام كاميرا
TrueDepth
الجديدة المزودة بتقنيات متطورة لرسم خريطة جيومترية. تلتزم سلسلة آيفون بالاستدامة، حيث إنها تستخدم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100%، وتوفر ما يصل إلى 10 ساعات إضافية من عمر البطارية، وتدعم تقنية الجيل الخامس، وتعمل بنظام التشغيل . iOS 18 وتتوفر سلسلة آيفون 16 بألوان جديدة وخيارات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، كما تتميز بمقاومة محسنة للماء والغبار، معيار IP68 .
تتوفر سلسلة آيفون 16 الآن من خلال باقات «ويانا» آجلة الدفع وباقات
الفايبر والبرودباند
المنزلي من زين مع خيارات التقسيط المرنة ودون دفعة أولى.
يمكن لعملاء باقات «عيلتك ويانا» من زين الاستمتاع بخصومات حصرية، والحصول على سلسلة آيفون 16 المحددة مجاناً مع باقات محددة وأسعار مخفضة مع باقات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، توفر زين خيارات استبدال ملائمة للعملاء الذين يتطلعون إلى استبدال أجهزتهم السابقة بأحدث طرازات آيفون 16.
وتقدم زين أيضاً ضمانا ممتدا مدة عامين على أجهزة آيفون 16 الجديدة والاختيار لتأمين الهاتف، تغطي الأضرار العرضية والسرقة لضمان راحة البال التامة.
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