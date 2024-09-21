وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع.. زين البحرين تطلق آيفون 16 بنجاح كبير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قامت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخراً‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬بإطلاق‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬المرتقبة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬حصري‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬إيسبورتس‭ ‬لاب‭ (‬ Zain ‭ ‬ Esports ‭) ‬في‭ ‬برج‭ ‬زين‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭.‬

جذب‭ ‬حدث‭ ‬الإطلاق‭ ‬جمهوراً‭ ‬متنوعا‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ومحبي‭ ‬آبل‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وعملاء‭ ‬زين‭ ‬المخلصين‭ ‬الحريصين‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكارات‭ ‬آبل‭. ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬الحدث،‭ ‬تمت‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬عملاء‭ ‬الطلب‭ ‬المسبق‭ ‬من‭ ‬زين‭ ‬لتسلم‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬الجديد‭ ‬الخاص‭ ‬بهم،‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬مثالية‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬لكونهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لامتلاكهم‭ ‬أحدث‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭.‬

خلال‭ ‬الحدث‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬لجميع‭ ‬الحاضرين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجوائز‭ ‬التفاعلية،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ ‬بآيفون‭ ‬16‭.‬

أعرب‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬للدعم‭ ‬الرقمي‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬دشتي،‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬بشأن‭ ‬الإطلاق،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتقديم‭ ‬سلسة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭. ‬تظل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الابتكار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الإبداع،‭ ‬وتسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائها‭ ‬المتطورة‭. ‬يسلط‭ ‬حدث‭ ‬إطلاق‭ ‬سلسة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬الناجح‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تفاني‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬وإرضاء‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬







تفخر‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬بتقديم‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬16،‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬مع‭ ‬شريحة A18 Bionic ‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬أداءً‭ ‬أسرع‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭%. ‬يحتوي‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬ريتنا‭ ‬سوبر XDR

بحجم‭ ‬6‭.‬7‭ ‬بوصات‭ ‬مع‭ ‬تقنية‭ ‬ ProMotion ،‭ ‬بينما‭ ‬يحتوي‭ ‬الآيفون‭ ‬16‭ ‬برو‭

‬على‭ ‬شاشة‭ ‬ ProMotion XDR

بحجم‭ ‬6‭.‬8‭ ‬بوصات‭ ‬بمعدل‭ ‬تحديث‭ ‬ديناميكي‭. ‬يأتي‭ ‬كلا‭ ‬الطرازين‭ ‬بنظام‭ ‬كاميرا‭ ‬مطور‭: ‬يحتوي‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬مستشعر‭ ‬رباعي‭ ‬البكسلات‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬بدقة‭ ‬48‭ ‬ميجابكسل،‭ ‬ويضمن‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬برو‭ ‬عدسة‭ ‬مقربة‭ ‬مخصصة‭ ‬للتصوير‭ ‬بدقة‭ ‬مع‭ ‬ميزات‭ ‬التصوير‭ ‬الحاسوبي‭ ‬المتقدم‭. ‬وتم‭ ‬تحسين‮

‬ Face ‭ ‬ ID ‮

‬‭ ‬باستخدام‭ ‬نظام‭ ‬كاميرا‮

‬‭ ‬ TrueDepth ‮

‬‭ ‬الجديدة‭ ‬المزودة‭ ‬بتقنيات‭ ‬متطورة‭ ‬لرسم‭ ‬خريطة‭ ‬جيومترية‭. ‬تلتزم‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تستخدم‭ ‬عناصر‭ ‬أرضية‭ ‬نادرة‭ ‬معاد‭ ‬تدويرها‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬وتوفر‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬البطارية،‭ ‬وتدعم‭ ‬تقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس،‭ ‬وتعمل‭ ‬بنظام‭ ‬التشغيل‭ .‬ iOS 18 ‭ ‬وتتوفر‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬بألوان‭ ‬جديدة‭ ‬وخيارات‭ ‬تخزين‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬128‭ ‬جيجابايت،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬بمقاومة‭ ‬محسنة‭ ‬للماء‭ ‬والغبار،‭ ‬معيار‭ ‬ IP68 ‭ .‬

تتوفر‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬باقات‭ ‬‮«‬ويانا‮»‬‭ ‬آجلة‭ ‬الدفع‭ ‬وباقات

الفايبر‭ ‬والبرودباند

المنزلي‭ ‬من‭ ‬زين‭ ‬مع‭ ‬خيارات‭ ‬التقسيط‭ ‬المرنة‭ ‬ودون‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭.

‬يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬باقات‭ ‬‮«‬عيلتك‭ ‬ويانا‮»‬‭ ‬من‭ ‬زين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخصومات‭ ‬حصرية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬المحددة‭ ‬مجاناً‭ ‬مع‭ ‬باقات‭ ‬محددة‭ ‬وأسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬مع‭ ‬باقات‭ ‬أخرى‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬زين‭ ‬خيارات‭ ‬استبدال‭ ‬ملائمة‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬أجهزتهم‭ ‬السابقة‭ ‬بأحدث‭ ‬طرازات‭ ‬آيفون‭ ‬16‭.‬

وتقدم‭ ‬زين‭ ‬أيضاً‭ ‬ضمانا‭ ‬ممتدا‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬الجديدة‭ ‬والاختيار‭ ‬لتأمين‭ ‬الهاتف،‭ ‬تغطي‭ ‬الأضرار‭ ‬العرضية‭ ‬والسرقة‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬البال‭ ‬التامة‭.‬