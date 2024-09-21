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ارتفاع غير مسبوق للذهب عالميا

9/21/2024 11:54:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ : ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬


شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬عالميًّا،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬أونصة‭ ‬الذهب‭ ‬ليكسر‭ ‬حاجز‭ ‬2600‭ ‬دولار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بخفض‭ ‬معدلات‭ ‬الفائدة‭ ‬بمقدار‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬أساس،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭.‬75‭% ‬و5‭%‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬دينارا‭ ‬للجرام‭ ‬عيار‭ ‬21،‭ ‬و29‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس‭ ‬لعيار‭ ‬22،‭ ‬و32‭ ‬دينارا‭ ‬لعيار‭ ‬24،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬47‭ . ‬2622‭ ‬دولارا‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬خفض‭ ‬الفيدرالي‭ ‬لسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬يدفع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وزيادة‭ ‬بيعها‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬شهيتهم‭ ‬نحو‭ ‬التحوط‭ ‬بالذهب‭ ‬باعتباره‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬ضد‭ ‬التقلبات‭ ‬وحفظ‭ ‬قيمة‭ ‬الأموال،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬تخسر‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الاحتياطي‭ ‬النقدي‭ ‬بها‭ ‬فتتجه‭ ‬الى‭ ‬شراء‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬للتحوط‭ ‬به‭ ‬وحفظ‭ ‬قيمة‭ ‬الاحتياطي‭ ‬وهذا‭ ‬يزيد‭ ‬الطلب‭ ‬عليه‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬المستثمرين‭ ‬وهذا‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عالميا‭.‬

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