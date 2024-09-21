ارتفاع غير مسبوق للذهب عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت : نوال عباس
شهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية ارتفاعا غير مسبوق عالميًّا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة في تاريخ المعدن الأصفر، وجاء ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75% و5%، ما أدى الى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية الى 28 دينارا للجرام عيار 21، و29 دينارا و300 فلس لعيار 22، و32 دينارا لعيار 24، والاونصة إلى 47 . 2622 دولارا.
كما ان خفض الفيدرالي لسعر الفائدة على الدولار يدفع المستثمرين الى التخلي عن سندات الخزانة الأمريكية وزيادة بيعها ما يفتح شهيتهم نحو التحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن ضد التقلبات وحفظ قيمة الأموال، موضحا أنه مع انخفاض سعر الفائدة تخسر البنوك المركزية جزءا من الاحتياطي النقدي بها فتتجه الى شراء كميات كبيرة من الذهب للتحوط به وحفظ قيمة الاحتياطي وهذا يزيد الطلب عليه سواء من البنوك أو المستثمرين وهذا يزيد من سعر الذهب عالميا.
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