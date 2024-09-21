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مؤسس ((سوق الذهب)): 20% زيادة في شراء الذهب المتوافق مع الشريعة

9/21/2024 11:54:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬نواف‭ ‬سعيد‭ ‬مؤسس‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬لشراء‭ ‬واستثمار‭ ‬الذهب‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب»؛‭ ‬أن‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬دفع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬ضخ‭ ‬رؤوس‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬الذهب‭ ‬كفرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مجزية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقلبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬ووصول‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬عند‭ ‬نحو‭ ‬2622‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ (‬31.75‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬للغرام‭)‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬رصد‭ ‬20‭% ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬الذهب‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬سعيد‭ ‬إن‭ ‬شراء‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬طرق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الذهب‭ ‬شيوعًا‭ ‬بسبب‭ ‬نقائها‭ ‬وقيمتها‭ ‬العالية‭ ‬وتوافرها‭ ‬بأحجام‭ ‬وأوزان‭ ‬مختلفة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬شراء‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ميزانياتهم‭ ‬وأهدافهم‭ ‬المالية،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬الذهب‭ ‬أداة‭ ‬جيدة‭ ‬للتحوط‭ ‬ضد‭ ‬التضخم‭ ‬وتقلبات‭ ‬السوق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬يمنح‭ ‬المستثمرين‭ ‬والأفراد‭ ‬إحساسًا‭ ‬بالأمان‭ ‬والثبات،‭ ‬خاصةً‭ ‬وأنها‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬ملموسة‭ ‬يمكن‭ ‬تخزينها‭ ‬في‭ ‬خزائن‭ ‬آمنة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬البنوك‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أهمية‭ ‬اقتناء‭ ‬الذهب‭ ‬كأصل‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التضخم،‭ ‬حيث‭ ‬يزداد‭ ‬سعره‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬ويمنح‭ ‬الأفراد‭ ‬والمستثمرين‭ ‬المبتدئين‭ ‬رحلة‭ ‬استثمارية‭ ‬آمنة‭. ‬فيكون‭ ‬معبرا‭ ‬للأفراد‭ ‬والمدخرين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬مدخراتهم‭ ‬النقدية‭ ‬إلى‭ ‬سبائك‭ ‬ذهبية‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬ميزة‭ ‬فريدة‭ ‬يوفرها‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عقود‭ ‬المشاركة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬العقود‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬للذهب‭ ‬مجرد‭ ‬مواجهة‭ ‬التضخم‭ ‬بزيادة‭ ‬قيمته،‭ ‬بل‭ ‬تعمل‭ ‬أيضًا‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬لتوليد‭ ‬سيولة‭ ‬وأرباح‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭. ‬ويكون‭ ‬مصدرًا‭ ‬ثانيًا‭ ‬للإيرادات‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬سعيد‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الاختيار‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عقود‭ ‬المشاركة‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذهب،‭ ‬وحسابات‭ ‬توفير‭ ‬الذهب،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬للتوقعات‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬مكانته‭ ‬بصفته‭ ‬ملاذًا‭ ‬آمنًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والجيوسياسي‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬قامت‭ ‬بزيادة‭ ‬احتياطياتها‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة‭. ‬

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