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الفوضى المنظمة

9/21/2024 11:53:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لعل العالم يعيش فوضى على مستويات عديدة، تبدأ بالأفكار، ونرى الكثير من هذه الفوضى الفكرية تنتشر بسرعة في وسائل التواصل، لكن هل هذه الفوضى الفكرية التي نعيشها اليوم مفيدة لمستقبلنا؟ وكيف نتعاطى اليوم مع هذه الأفكار الفوضوية التي تزاحمت في سمائنا من كل ناعق دون تسلسل منطقي أو ترتيب فكري، فخرجت فوضى تتوالد في العقول.
كذلك تلك الفوضى التي يعيشها الإنسان في المعايير الأخلاقية بين منفعة مؤقتة ومثل أخلاقية وغاية تبرر الوسيلة، فبات في فوضى ضربت مكمن الاستقرار النفسي والضمير الإنساني الفطري حتى تحول الإنسان إلى مخلوق هجين بين مادة وروح وآلة حادة قاطعة لا مشاعر فيها ولا اعتبارات.
لكن هل هذه الفوضى مفتعلة أم هي منظمة، ومعد لها ومسوق ما تحمله؟ من دون دعوة المؤامرة على البشرية «غير المنطقية» أرى أن هذه الفوضى منظمة بصورة طبيعية وفق تسلسل زمني عاشته البشرية حتى وصلت لأعظم ما يمكن ظاهرا وأسوأ ما يكون باطنا، فتنظمت هذه الفوضى تنظيما جعلها تدب دبيب الخمر في عقول البعض الذي يروج لها بدعوات مختلفة وتحت مسميات متعددة لا حق فيها إلا أنها دعوات، لكن عواقبها وخيمة على البشرية، فهي ليست فوضى النار التي رفعت البشرية في هرم القوة الطبيعية، وليست ثورة السدود والحياة الزراعية الأولى التي نقلت الإنسان إلى عوالم جديدة.
إن الفوضى لا تعالج إلا بتنظيم تلك الفوضى ووضعها على سطح مكتب في زواياه تاريخ البشر حتى نفهم هذا التقدم الكبير والقفزات للمجهول في العقل البشري، لنعيد للبشرية ما سلب منها من قيم ومثل، ونقف على السبب الحقيقي وراء تلك الشعارات الممزوجة بالجنون واللامنطق.
كانت الفوضى نهاية العصور الوسطى الأوروبية ونقلة إلى عصور النهضة والتنوير، والفوضى كانت مهد السلام بعد الحربين العالميتين، لكن فوضانا اليوم مختلفة تجرنا إلى فوضى أكبر، وإلى سحق لكينونة الإنسان، فهي فوضى مادية مجردة، بعكس فوضى التقدم الأوروبية وفوضى السلام العالمية السابقة.

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