Sunday, 22 September 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هالله هالله بالمتقاعدين

9/21/2024 11:53:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
لعل من أكثر شرائح مجتمعنا الكريم الذين نتمنى زيادة إكرامهم هم المتقاعدون، فهناك الكثير من المميزات التي لا يستفيدون منها على الرغم من كثرة الضغوط والالتزامات التي تقع على عاتقهم وعلى عكس الصورة أو الفكرة التي تصور عنهم! فكثير من حقوقهم غير كاملة.
إن المتقاعدين خدموا الدولة بكل أمانة، وأدوا الأمانة بكل إخلاص وهم من ساهموا في نهضة وبناء البلاد على مر الأيام الماضية، وبالتالي فإننا نرجو إعادة النظر في الكثير من أوضاع تلك الشريحة العزيزة على قلوبنا.
وفي قلبنا مقترحات نود أن نوصلها إلى الحكومة علها تكون سندا ودعما لهم، ولا نظن أن الحكومة قد تبخل عليهم بكل ما تستطيع بحول الله وقوته.
ومن بعض تلك المقترحات، نقول لماذا لا يتم إدراج الزيادة السنوية من ضمن الاستبدال، وصرف نهاية خدمة لمن لم يحصلوا عليها أسوة بقانون رقم 14/2015 للمدنيين والعسكريين في القانون 4/2021؟.
وعلى صعيد الالتزامات الشهرية، فإن مقترحا مهما يتمثل في إيجاد آلية ما للتخفيف من معاناة المتعثرين في سداد أقساطهم، فعلى سبيل المثال إسقاط كل أو جزء كبير من قروضهم المتعثرين بها. أو أن يتم إنشاء مبرة للمتقاعدين المعسرين يخصص لها من أموال المؤسسة ويتولى مسؤوليتها أعضاء من المتقاعدين يجري اختيارهم في المؤسسة وفقا للخبرات التي يتمتعون بها، فتكون بادرة مميزة في المساعدة الحقيقية لهم.
وأيضا والأهم الاستفادة من تعيين المتقاعدين في بعض لجان التأمينات الاجتماعية وحسب ما لديهم من خبرات تخدم العمل نظير رواتب تسهم في التخفيف من كثرة التزاماتهم.
وهناك الكثير من المقترحات مثل خفض فوائد الاستبدال إلى 2% مثلا، وتخصيص «بونص سنوي» للمتقاعدين وضمن حدود المعقول ودون تحميل المؤسسة أعباء إضافية.
وأيضا هناك حاجة أخرى مهمة تتمثل في إلغاء قرار التأمينات الصادر عام 2008 والذي حرم فئة من المتقاعدين من الاستفادة من الجمع بين الراتب والمعاش والتقاعدي. ويضاف إلى ذلك أيضا تفعيل نظام العلاج بالخارج للمتقاعدين. وتخصيص «كرت ذهبي» لهم يمنحهم خصما قدره 50% لجميع الخدمات الاجتماعية.
ولا ننسى في هذا الصدد ومن الناحية المادية، اقتراحنا المتمثل في زيادة قيمة القرض الحسن وتقليص نسبة الاستقطاع الشهرية لأقصى حد ممكن، ويضاف لها إسقاط مديونية القرض الحسن بعد وفاة المتقاعد أسوة بالاستبدال.
هناك العديد من المقترحات التي يمكن أن يراها المعنيون في الدولة ويتخذوا بها قرارات بما يخدم المتقاعدين بشتى الطرق.
والله الموفق.

MENAFN21092024000130011022ID1108700255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث