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احترام القانون وتصحيح المسار

9/21/2024 11:53:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
جاء قرار الحكومة الكويتية الرشيدة بتعديل بعض بنود قانون الجزاء فيما يخص الاعتداء على الموظف الحكومي في مكان عمله خطوة على تصحيح مسار احترام القانون وإعادة فرض هيبته على كل من تسول نفسه العبث بمقومات المجتمع الكويتي وأسماها وأرقاها ألا وهي العلاقات الإنسانية في المجتمع الكويتي واحترام الأداء الوظيفي.
ولطالما عملت القوانين على فرض الاحترام في التعامل بغية التقليل من حالات العنف والجريمة في أماكن العمل كالمشاجرة والضرب والإيذاء اللفظي والجسدي، فكيف لو كان موظفا حكوميا؟
فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
والمتابع للقانون الذي أكتب عنه، يجد أن التعديل رفع العقوبة إلى الحد الأعلى فيما يتعلق بالغرامة المالية، وهذا التعديل من شأنه حماية الموظف العام من الإهانة والتعدي، وأعتبره أمانة ردعا لكل من لا يحترم الموظف الحكومي في موقعه ومنصبه.
وحتى نكون منصفين، هناك بعض الموظفين من مواقعهم وفي وضح النهار يستفزون ويتجاهلون ويكملون «سوالفهم» والمراجع المواطن ينتظر وينتظر وأن تقدم للسؤال والاستفسار قالوا «استريح» ففي هذه الحالة من يحمي المواطن؟ وأتساءل هنا: هل الموظف أخطأ في حق المواطن المراجع أو العكس؟
والكثير ممن يقرأ المقال قد يقول «اشتكي» على الموظف، وأجيب.. ماذا لو كان عقاب الموظف هي تلك الإجراءات التأديبية وفي بعض الدوائر الحكومية، قد تخفف أو يعفى منها الموظف الذي قد يكون بدأ الإشكال بافتعال منه فكانت ردة فعل المراجع أو أي من موقعه تؤدي إلى جنحة أو جناية وحبس وغرامة؟
نعم.. في الحقيقة عمل ديوان الخدمة على عدم التعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة أثناء أداء المهام الوظيفية، على أن تطبق هذه التوجيهات والإرشادات على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية كما هو محدد في المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
هذا رائع.. وأعتقد أنه يشمل السلوكيات من الموظف الحكومي كل من موقعه إلى السلوك الواعي مع المواطن المراجع، أو المراجع أيا كان.
إن الموظف الحكومي هو مواطن قبل أن يجلس على كرسي منصبه، وعلى حكومتنا الرشيدة حماية «المواطن المراجع» بتشديد العقوبات التأديبية على كل من يخل بقوانين التعامل مع الموظفين فيما بينهم أو الموظف والمواطن المراجع، وذلك ما نأمله في تعديل أو تشديد القوانين الرادعة للعنف والسلوك المهين بين الموظفين أو الموظفين والمراجعين، لأن أغلب الحوادث المؤسفة تقع بسبب الإهمال الوظيفي أو تعسفه سلوكيا ومهنيا بفعل صادر عن الموظف الحكومي أمام المواطن المراجع، فمن يحمي المراجع المواطن؟!

MENAFN21092024000130011022ID1108700254

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