تطوير خدمات جمعية الشرطة

(MENAFN
- Al-Anbaa) للحركة التعاونية الكويتية تاريخ عريق يمتد لأكثر من 7 عقود، ومع الوقت انتشرت الجمعيات وكان لها دور مهم في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتوحيد الأسعار إلى درجة كبيرة.
في العام 2005 تفضل المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وأثناء تولية منصب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية بافتتاح جمعية الشرطة التعاونية في منطقة الزهراء، ثم توسعت خدمات الجمعية بتدشين 18 فرعا في منشآت ومرافق تابعة للوزارة آخرها في مبنى اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.
اسعار جمعية الشرطة تنافسية اذا ما قورنت بالأسواق المركزية الاخرى لكونها مدعومة من الوزارة، وإدراكا من ادارتها بأنها تقدم المنتجات الاستهلاكية لمنتسبي الوزارة كإحدى المبادرات التي تعبر عن امتنان الداخلية لمنتسبيها.
وبتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة السوق المركزي برئاسة الفريق متقاعد توحيد الكندري، واللواء متقاعد اياد الحداد نائبا للرئيس.
إن اختيار الفريق الكندري لإدارة هذا المرفق الهام والخدمي قرار موفق للغاية لما يتمتع به «بو عبدالله» من خبرة عريقة في خدمة منتسبي الداخلية وشبكة علاقات تنعكس بتقديم افضل الخدمات التسويقية والعرض المتميزة، وجودة السلع وبما يدعم ميزانية العسكريين واهل الكويت بشكل عام والحركة التعاونية.
قبل ايام تواصلت مع الاخ الفريق توحيد الكندري ووجدت لديه حماسة وأفكارا مبدعة تنطلق من ايمان بأن رجال الامن يستحقون كل الدعم، ومن بين الافكار التي اثلجت صدري التوسع في قاعدة المساهمين من منتسبي الشرطة وتوظيف المتقاعدين من ضباط الصف وابناء العسكريين من الطلاب والاستفادة من طاقاتهم بما يخدم الوطن واسرهم إلى جانب خدمات اخرى أكد انها ستكون لها الاثر الطيب في نفوس رجال الامن الحاليين والمتقاعدين من خطط لتنظيم جولات سياحية وأخرى للعمرة وأنشطة متنوعة وكذلك دعم بعض اسر العسكريين وتنظيم حملات صحية وأنشطة اجتماعية وثقافية.
جزاك الله خيرا بوعبدالله، وكثر الله من امثالك، وحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: أيام قليلة وتنتهي مهلة وزارة الداخلية الخاصة بالبصمة البيومترية، وقد تواصلت مع قيادي في الأدلة الجنائية وأكد ان المواعيد متاحة، وتحدد خلال ساعات من طلب الخدمة عبر تطبيق «سهل».
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