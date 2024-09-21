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تطوير خدمات جمعية الشرطة

9/21/2024 11:53:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للحركة التعاونية الكويتية تاريخ عريق يمتد لأكثر من 7 عقود، ومع الوقت انتشرت الجمعيات وكان لها دور مهم في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتوحيد الأسعار إلى درجة كبيرة.
في العام 2005 تفضل المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وأثناء تولية منصب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية بافتتاح جمعية الشرطة التعاونية في منطقة الزهراء، ثم توسعت خدمات الجمعية بتدشين 18 فرعا في منشآت ومرافق تابعة للوزارة آخرها في مبنى اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.
اسعار جمعية الشرطة تنافسية اذا ما قورنت بالأسواق المركزية الاخرى لكونها مدعومة من الوزارة، وإدراكا من ادارتها بأنها تقدم المنتجات الاستهلاكية لمنتسبي الوزارة كإحدى المبادرات التي تعبر عن امتنان الداخلية لمنتسبيها.
وبتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة السوق المركزي برئاسة الفريق متقاعد توحيد الكندري، واللواء متقاعد اياد الحداد نائبا للرئيس.
إن اختيار الفريق الكندري لإدارة هذا المرفق الهام والخدمي قرار موفق للغاية لما يتمتع به «بو عبدالله» من خبرة عريقة في خدمة منتسبي الداخلية وشبكة علاقات تنعكس بتقديم افضل الخدمات التسويقية والعرض المتميزة، وجودة السلع وبما يدعم ميزانية العسكريين واهل الكويت بشكل عام والحركة التعاونية.
قبل ايام تواصلت مع الاخ الفريق توحيد الكندري ووجدت لديه حماسة وأفكارا مبدعة تنطلق من ايمان بأن رجال الامن يستحقون كل الدعم، ومن بين الافكار التي اثلجت صدري التوسع في قاعدة المساهمين من منتسبي الشرطة وتوظيف المتقاعدين من ضباط الصف وابناء العسكريين من الطلاب والاستفادة من طاقاتهم بما يخدم الوطن واسرهم إلى جانب خدمات اخرى أكد انها ستكون لها الاثر الطيب في نفوس رجال الامن الحاليين والمتقاعدين من خطط لتنظيم جولات سياحية وأخرى للعمرة وأنشطة متنوعة وكذلك دعم بعض اسر العسكريين وتنظيم حملات صحية وأنشطة اجتماعية وثقافية.
جزاك الله خيرا بوعبدالله، وكثر الله من امثالك، وحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: أيام قليلة وتنتهي مهلة وزارة الداخلية الخاصة بالبصمة البيومترية، وقد تواصلت مع قيادي في الأدلة الجنائية وأكد ان المواعيد متاحة، وتحدد خلال ساعات من طلب الخدمة عبر تطبيق «سهل».

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