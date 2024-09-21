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الكيد والحق المبين

9/21/2024 11:53:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن الكيد لا يضر إلا صاحبه، والمكر لا يقع في النهاية إلا على من قام به، فلا يغتر الإنسان بدهائه وذكائه، ويظن نفسه أنه داهية أو مخطط أو ماكر فإنه إنما يضر نفسه، ويحفر قبره بيده، يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إن البغي يصرع أهله...».
فقد ذكر الله في كتابه العظيم حقائق ناصعة، وشواهد باهرة، وحججا دامغة، ومن هذه الشواهد والحقائق إخباره بأن المكر السيئ لا يرتد إلا على صاحبه، ولا يحيق إلا بأهله، كما قال تعالى: (استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).
هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها، ونستيقن منها، ونجعلها دائما نصب أعيننا، فمهما مكر الماكرون أو كاد الكائدون فإن مكرهم سينقلب عليهم ويرتد ضدهم، لأن الله، جل جلاله، أخبر، وخبره الحق المبين، أن المكر السيئ لا يحيق إلا بصاحبه، ولا ينقلب إلا على أهله.
فلا تجزع إذا علمت أن هناك من يكيدون لك، واعلم أن الله قد قدر الأقدار، واستعن بالله عز وجل ولا تحزن، عندما نقرأ في القرآن والسنة نرى بوضوح كالشمس في وضح النهار أن الله يحفظ أنبياءه وعباده الصالحين، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وفي قصة موسى عليه السلام نجد أن الله حفظ نبيه موسى من كيد فرعون وتخطيط فرعون للفتك به من قبل ميلاد موسى عليه السلام، خطط فرعون لقتل الأبناء الذكور من بني إسرائيل لكي يقتل النبي الذي سيرسل من بني إسرائيل والذي سيهدد ملكه، وحفظ الله نبيه بأن ألقته أمه في اليم وأخذه فرعون ورباه في بيته بدلا من قتله.
يوسف عليه السلام أراد إخوته أن يبعدوه عن أبيهم لكي ينساه أبوه، ويحبهم أكثر، فزاد حب أبيهم ليوسف، وظل يذكره حتى ابيضت عيناه، وظل يذكره، وتم بيع يوسف عليه السلام في سوق الرقيق، فأخذه عزيز مصر واتخذه ولدا، وأرادت امرأة العزيز أن يسجن يوسف وأن يتم إذلاله لعدم طاعته لها، فبعد ابتلاء السجن صار يوسف عليه السلام عزيز مصر، والتقى يوسف بإخوته وأبيه ونجاه الله من كيد الكائدين من إخوته وامرأة العزيز وغيرهم.
وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ نجد أن الله حفظ عبده ورسوله من كيد الكائدين في مواطن عديدة، ومن ذلك حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من كيد كفار قريش حين اجتمعوا في دار الندوة، فحفظه الله من كيد الكائدين (إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبني دولة الإسلام، وهناك الكثير والكثير من المواقف والدلائل.
وأخيرا، لو علم الكائدون تدبير الله لعباده لخجلوا من أفعالهم، ومن درر الإمام الشافعي في هذا الصدد:
دع الأيام تفعل ما تشاء
وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء

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