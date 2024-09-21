الكيد والحق المبين

(MENAFN
- Al-Anbaa) إن الكيد لا يضر إلا صاحبه، والمكر لا يقع في النهاية إلا على من قام به، فلا يغتر الإنسان بدهائه وذكائه، ويظن نفسه أنه داهية أو مخطط أو ماكر فإنه إنما يضر نفسه، ويحفر قبره بيده، يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إن البغي يصرع أهله...».
فقد ذكر الله في كتابه العظيم حقائق ناصعة، وشواهد باهرة، وحججا دامغة، ومن هذه الشواهد والحقائق إخباره بأن المكر السيئ لا يرتد إلا على صاحبه، ولا يحيق إلا بأهله، كما قال تعالى: (استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).
هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها، ونستيقن منها، ونجعلها دائما نصب أعيننا، فمهما مكر الماكرون أو كاد الكائدون فإن مكرهم سينقلب عليهم ويرتد ضدهم، لأن الله، جل جلاله، أخبر، وخبره الحق المبين، أن المكر السيئ لا يحيق إلا بصاحبه، ولا ينقلب إلا على أهله.
فلا تجزع إذا علمت أن هناك من يكيدون لك، واعلم أن الله قد قدر الأقدار، واستعن بالله عز وجل ولا تحزن، عندما نقرأ في القرآن والسنة نرى بوضوح كالشمس في وضح النهار أن الله يحفظ أنبياءه وعباده الصالحين، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وفي قصة موسى عليه السلام نجد أن الله حفظ نبيه موسى من كيد فرعون وتخطيط فرعون للفتك به من قبل ميلاد موسى عليه السلام، خطط فرعون لقتل الأبناء الذكور من بني إسرائيل لكي يقتل النبي الذي سيرسل من بني إسرائيل والذي سيهدد ملكه، وحفظ الله نبيه بأن ألقته أمه في اليم وأخذه فرعون ورباه في بيته بدلا من قتله.
يوسف عليه السلام أراد إخوته أن يبعدوه عن أبيهم لكي ينساه أبوه، ويحبهم أكثر، فزاد حب أبيهم ليوسف، وظل يذكره حتى ابيضت عيناه، وظل يذكره، وتم بيع يوسف عليه السلام في سوق الرقيق، فأخذه عزيز مصر واتخذه ولدا، وأرادت امرأة العزيز أن يسجن يوسف وأن يتم إذلاله لعدم طاعته لها، فبعد ابتلاء السجن صار يوسف عليه السلام عزيز مصر، والتقى يوسف بإخوته وأبيه ونجاه الله من كيد الكائدين من إخوته وامرأة العزيز وغيرهم.
وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ نجد أن الله حفظ عبده ورسوله من كيد الكائدين في مواطن عديدة، ومن ذلك حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من كيد كفار قريش حين اجتمعوا في دار الندوة، فحفظه الله من كيد الكائدين (إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبني دولة الإسلام، وهناك الكثير والكثير من المواقف والدلائل.
وأخيرا، لو علم الكائدون تدبير الله لعباده لخجلوا من أفعالهم، ومن درر الإمام الشافعي في هذا الصدد:
دع الأيام تفعل ما تشاء
وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء
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