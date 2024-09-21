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الوجوه مرآة القلوب

9/21/2024 11:53:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الوجوه مرآة القلوب حقيقة لا شك فيها، فإذا صفا قلب المرء وكانت نيته صادقة بان ذلك على وجهه لكل ذي بصيرة، فتراه، وجها ودودا يحب بمجرد أن تراه، فالوجوه دليل على ما في القلوب، وما أبطن إنسان سريرة شريرة إلا أظهرها المولى عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه وخاصة عيونه، وقد وصف لنا ذلك شيخ شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمى ذلك فقال:
ولا تكثر على ذي الضغن عتبا
ولا ذكر التجرم للذنوب
ولا تسأله عما سوف يبدي
ولا عن عيبه لك بالمغيب
متى تك في صديق أو عدو
تخبرك الوجوه عن القلوب
من هنا، قال الناس عن المتلون ذي الوجهين: وجه يبدو فيه أنه صاحبك القريب الوفي، ووجه آخر يخفيه عنك مليء بالحقد والكراهية، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النوعية من الناس، وبينهم لنا فقال: «إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» (رواه البخاري ومسلم) وإنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأنه والمنافق في مسلاخ واحد، فهو متملق بالباطل والكذب، مدخل للفساد بين الناس، وهذه مداهنة محرمة، فذو الوجهين حري بألا يكون عند الله وجيها، والمسلم الحق له وجه واحد لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنكر، ومن هؤلاء الناس الذين يتخفون بأسماء وهمية ويشتمون هذا وذاك بلا وجه حق، فيلفقون لهم الأكاذيب ويثيرون الفتنة ويزعزعون أركان المجتمع، وهذه من أسوأ الأخلاق.
إن صاحب القلب النقي لا يكذبه وجهه، ومن كان قلبه مظلما لا يستطيع إخفاء ذلك عن وجهه.
وحري بنا أن نبتعد عن هذه الفئة بل ونحذر الناس منهم، فالابتعاد عنهم غنيمة.
..ودمتم سالمين.

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