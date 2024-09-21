الوجوه مرآة القلوب

(MENAFN
- Al-Anbaa) الوجوه مرآة القلوب حقيقة لا شك فيها، فإذا صفا قلب المرء وكانت نيته صادقة بان ذلك على وجهه لكل ذي بصيرة، فتراه، وجها ودودا يحب بمجرد أن تراه، فالوجوه دليل على ما في القلوب، وما أبطن إنسان سريرة شريرة إلا أظهرها المولى عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه وخاصة عيونه، وقد وصف لنا ذلك شيخ شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمى ذلك فقال:
ولا تكثر على ذي الضغن عتبا
ولا ذكر التجرم للذنوب
ولا تسأله عما سوف يبدي
ولا عن عيبه لك بالمغيب
متى تك في صديق أو عدو
تخبرك الوجوه عن القلوب
من هنا، قال الناس عن المتلون ذي الوجهين: وجه يبدو فيه أنه صاحبك القريب الوفي، ووجه آخر يخفيه عنك مليء بالحقد والكراهية، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النوعية من الناس، وبينهم لنا فقال: «إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» (رواه البخاري ومسلم) وإنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأنه والمنافق في مسلاخ واحد، فهو متملق بالباطل والكذب، مدخل للفساد بين الناس، وهذه مداهنة محرمة، فذو الوجهين حري بألا يكون عند الله وجيها، والمسلم الحق له وجه واحد لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنكر، ومن هؤلاء الناس الذين يتخفون بأسماء وهمية ويشتمون هذا وذاك بلا وجه حق، فيلفقون لهم الأكاذيب ويثيرون الفتنة ويزعزعون أركان المجتمع، وهذه من أسوأ الأخلاق.
إن صاحب القلب النقي لا يكذبه وجهه، ومن كان قلبه مظلما لا يستطيع إخفاء ذلك عن وجهه.
وحري بنا أن نبتعد عن هذه الفئة بل ونحذر الناس منهم، فالابتعاد عنهم غنيمة.
..ودمتم سالمين.
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