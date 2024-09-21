تعديلات الطاقة المتجددة... تحذير من خسارة الوظائف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي طرأت على قانون الطاقة المتجددة والنظام المرتبط به، تبايت آراء خبراء وعاملين في القطاع حول النتائج المتوقعة التي ستخلفها هذه التغييرات على الأيدي العاملة والوظائف في هذا المجال.
ويرى خبراء أن هذه التعديلات والتعليمات المرتبطة بها والصادرة في نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي" أثر في إحجام مستخدمين، لا سيما من القطاعات التجارية، عن تركيب أنظمة طاقة متجددة أو الاستثمار فيها ما أدى إلى تراجع الحاجة إلى الأيدي العاملة في شركات تركيب وتشغيل هذه الأنظمة.
في مقابل ذلك، يرى آخرون أن ذلك يستدعي فتح الباب أمام تطوير قدرات وكفاءات العاملين في مجال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
وصدر بداية الشهر الحالي في عدد خاص في الجريدة الرسمية نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، وهو مرتبط بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 الصادرفي أيار (مايو) الماضي، والذي يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "النظام الجديد وآليات العمل فيه ستقلص عدد أنظمة الطاقة المتجددة المطلوبة سنويا في السوق وهذا سيكون على حساب عمل شركات القطاع والأيدي العاملة فيها علما بأن أكثر قطاع كان يتجه للطاقة المتجددة هو القطاع التجاري".
وبين أن شركات الطاقة المتجددة كانت تعتمد عل الجدوى الاقتصادية الكبيرة المتحققة من استثمارات القطاع التجاري وطلبها لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، غير أن النظام الجديد يقلل من الجدوى الاقتصادية المتحققة ويزيد من مدة استرداد كلفة النظام إلى ما يزيد على 10 سنوات مقارنة مع 4 سنوات في الحد الأقصى سابقا، بحسب الشوبكي.
هذا الأمر قد يؤدي وفقا للشوبكي إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها، مشيرا إلى أن الفرض ضيقة للتعامل هذا النظام بطريقة يمكن أن يتم فيها تفادي الآثار السلبية.
مصدر مسؤول في القطاع الخاص يعمل في هذا المجال قال "إن العمل في القطاع توقف بشكل كامل منذ تاريخ صدور القانون في الأول من أيار(مايو) الماضي وبدء سريانه مطلع الشهر الذي يليه إلى حين صدور نظام العمل فيه في الثاني من أيلول(سبتمبر)، حيث كان بين هذين التاريخين غياب تام لوضوح آليات العمل والتنفيذ".
وأدى ذلك بحسب المصدر إلى تسريح أكثر من 70 %من العاملين في القطاع، مضيفا أنه عند التمعن في بنود النظام، تبين للشركات أن النظام الجديد يعطل العمل بالقطاع بشكل كامل وخصوصا لدى الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث تم فرض رسوم جديدة كريم بدل استخدام شبكة بقيمة 13 دينارا على القطاعات التجارية علما أنها لا تستخدم الشبكة' حيث إن الآلية المتبعه هي آلية التصدير الصفري أي أن النظام لا يصدر أي طاقة للشبكة الكهربائية.
هذا الرسم حرم القطاعات التجارية الصغيره والمتوسطة من تركيب أنظمة طاقة متجدده إلى الأبد وذلك بسبب عدم جدواها، حيث إن كل كيلو واط شمسي ينتج بمعدل 18 دينار كهرباء، تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا كرسوم أي ما نسبته
73 % علما أن المستخدم لا يستخدم الشبكة على الإطلاق.
وبين أن حجم العمالة في القطاع يتجاوز10 آلاف عامل بشكل مباشر وأكثر من 10 آلاف عامل بشكل غير مباشر.
ويشار إلى أن النظام موضع الحديث، يتضمن 4 آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي الأولى تتعلق بصافي القيمة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، والقطاعات المشمولة فيه الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، الزراعي، والمنزلي، وهي تيح للمستهلكين ضمن هذه القطاعات تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى
50 % من معدل استهلاكهم لآخر سنة، باستثناء القطاع المنزلي الذي يسمح له بتغطية
100 % من استهلاكه بحد أقصى 3.6 كيلو واط للفاز الواحد و10 كيلوات واط لثلاثة فاز.
ويتم تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد لكل كيلو واط شهريا بدلا من 2 دينار، ولا يترتب على مشتركي القطاعات الأخرى دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة للمساعدة في إدارة الأحمال بكفاءة.
أما الثانية وهي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك وتشمل الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، لا يترتب على المشتركين دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، مع إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة لتحسين إدارة الأحمال.
أما الآلية الثالثة وهي آلية التصدير الصفري وتشمل جميع القطاعات باستثناء البنوك، الاعتيادي، والصناعات الاستخراجية تتيح تغطية 100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة. ومن الممكن أن تصل قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة إلى الصفر، ويأخذ احتساب البدلات بعين الاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا.
والآلية الرابعة تتضمن ترصيد الكل واستجرار كل الاحتياجات ويشمل جميع القطاعات دون استثناء، تتم تغطية
100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، كما يتم إلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة بالكامل ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكه من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.
غير أن المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة كان له رأي آخر، إذ يرى أن تعديلات قانون الطاقة الجديد من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على العاملين في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل من نوع جديد، لأن التحولات نحو الطاقة المتجددة ستتطلب تطوير مهارات جديدة وتعزز من كفاءة الشركات وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.
ولتفادي أي آثار سلبية ، يجب التركيز على توفير التدريب والدعم اللازمين للعاملين، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات لضمان الانتقال السلس نحو الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر يتطلب استثمارات في البنية التحتية والموارد البشرية، وتوفير بيئة تحفيزية تشجع على الابتكار والتعلم المستمر.
وأوضح في هذا الأمر أنه، قد يواجه بعض العاملين تحديات في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، مما يستدعي برامج تدريب وتطوير مهني مستمرة، إذ إن الاعتماد على الطاقة المتجددة قد يتطلب من العمال تطوير مهارات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، مما يمكن أن يعزز من فرصهم في سوق العمل مستقبلاً.
وقال "التحديات المتعلقة بالتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، تحتاج إلى إعادة التدريب، إذ يستلزم الأمر من بعض الموظفين في القطاع الخاص اكتساب مهارات جديدة تتعلق بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والصيانة والتشغيل".
أما العمال الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة قد يواجهون تحديات في الحفاظ على وظائفهم، خاصة في الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة، وفقا لبلاسمة، الذي أكد أن التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، يجب أن تُقدم برامج تدريبية مكثفة لتعليم العاملين المهارات اللازمة لاستخدام وصيانة التكنولوجيا الجديدة مثل أنظمة الطاقة الشمسية، البطاريات، وأنظمة إدارة الطاقة وهذا يضمن أن العمال سيكونون جاهزين للتعامل مع التغييرات التكنولوجية.
وقال "الشركات التي تتبنى الطاقة المتجددة قد تستثمر في قطاعات جديدة مثل تخزين الطاقة، الشبكات الذكية، أو تقنيات كفاءة الطاقة، تفتح المجال لفرص عمل جديدة ويضمن أن العمالة المتأثرة سيكون لديها فرص للتوظيف في قطاعات أخرى، كما أن تشجع الحكومة والشركات ريادة الأعمال والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، مما يسمح بخلق شركات جديدة وفرص عمل إضافية للعاملين".
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