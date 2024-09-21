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تعديلات الطاقة المتجددة... تحذير من خسارة الوظائف

9/21/2024 11:52:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي طرأت على قانون الطاقة المتجددة والنظام المرتبط به، تبايت آراء خبراء وعاملين في القطاع حول النتائج المتوقعة التي ستخلفها هذه التغييرات على الأيدي العاملة والوظائف في هذا المجال.
ويرى خبراء أن هذه التعديلات والتعليمات المرتبطة بها والصادرة في نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي" أثر في إحجام مستخدمين، لا سيما من القطاعات التجارية، عن تركيب أنظمة طاقة متجددة أو الاستثمار فيها ما أدى إلى تراجع الحاجة إلى الأيدي العاملة في شركات تركيب وتشغيل هذه الأنظمة.
في مقابل ذلك، يرى آخرون أن ذلك يستدعي فتح الباب أمام تطوير قدرات وكفاءات العاملين في مجال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لمواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
وصدر بداية الشهر الحالي في عدد خاص في الجريدة الرسمية نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024، وهو مرتبط بالقانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 الصادرفي أيار (مايو) الماضي، والذي يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "النظام الجديد وآليات العمل فيه ستقلص عدد أنظمة الطاقة المتجددة المطلوبة سنويا في السوق وهذا سيكون على حساب عمل شركات القطاع والأيدي العاملة فيها علما بأن أكثر قطاع كان يتجه للطاقة المتجددة هو القطاع التجاري".
وبين أن شركات الطاقة المتجددة كانت تعتمد عل الجدوى الاقتصادية الكبيرة المتحققة من استثمارات القطاع التجاري وطلبها لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، غير أن النظام الجديد يقلل من الجدوى الاقتصادية المتحققة ويزيد من مدة استرداد كلفة النظام إلى ما يزيد على 10 سنوات مقارنة مع 4 سنوات في الحد الأقصى سابقا، بحسب الشوبكي.
هذا الأمر قد يؤدي وفقا للشوبكي إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها، مشيرا إلى أن الفرض ضيقة للتعامل هذا النظام بطريقة يمكن أن يتم فيها تفادي الآثار السلبية.
مصدر مسؤول في القطاع الخاص يعمل في هذا المجال قال "إن العمل في القطاع توقف بشكل كامل منذ تاريخ صدور القانون في الأول من أيار(مايو) الماضي وبدء سريانه مطلع الشهر الذي يليه إلى حين صدور نظام العمل فيه في الثاني من أيلول(سبتمبر)، حيث كان بين هذين التاريخين غياب تام لوضوح آليات العمل والتنفيذ".
وأدى ذلك بحسب المصدر إلى تسريح أكثر من 70 %من العاملين في القطاع، مضيفا أنه عند التمعن في بنود النظام، تبين للشركات أن النظام الجديد يعطل العمل بالقطاع بشكل كامل وخصوصا لدى الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث تم فرض رسوم جديدة كريم بدل استخدام شبكة بقيمة 13 دينارا على القطاعات التجارية علما أنها لا تستخدم الشبكة' حيث إن الآلية المتبعه هي آلية التصدير الصفري أي أن النظام لا يصدر أي طاقة للشبكة الكهربائية.
هذا الرسم حرم القطاعات التجارية الصغيره والمتوسطة من تركيب أنظمة طاقة متجدده إلى الأبد وذلك بسبب عدم جدواها، حيث إن كل كيلو واط شمسي ينتج بمعدل 18 دينار كهرباء، تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا كرسوم أي ما نسبته
73 % علما أن المستخدم لا يستخدم الشبكة على الإطلاق.
وبين أن حجم العمالة في القطاع يتجاوز10 آلاف عامل بشكل مباشر وأكثر من 10 آلاف عامل بشكل غير مباشر.
ويشار إلى أن النظام موضع الحديث، يتضمن 4 آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي الأولى تتعلق بصافي القيمة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، والقطاعات المشمولة فيه الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، الزراعي، والمنزلي، وهي تيح للمستهلكين ضمن هذه القطاعات تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى
50 % من معدل استهلاكهم لآخر سنة، باستثناء القطاع المنزلي الذي يسمح له بتغطية
100 % من استهلاكه بحد أقصى 3.6 كيلو واط للفاز الواحد و10 كيلوات واط لثلاثة فاز.
ويتم تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد لكل كيلو واط شهريا بدلا من 2 دينار، ولا يترتب على مشتركي القطاعات الأخرى دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة للمساعدة في إدارة الأحمال بكفاءة.
أما الثانية وهي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك وتشمل الصناعي الصغير، الصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة تغطي حتى 50 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، لا يترتب على المشتركين دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، مع إمكانية تركيب أنظمة تخزين للطاقة لتحسين إدارة الأحمال.
أما الآلية الثالثة وهي آلية التصدير الصفري وتشمل جميع القطاعات باستثناء البنوك، الاعتيادي، والصناعات الاستخراجية تتيح تغطية 100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة. ومن الممكن أن تصل قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة إلى الصفر، ويأخذ احتساب البدلات بعين الاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا.
والآلية الرابعة تتضمن ترصيد الكل واستجرار كل الاحتياجات ويشمل جميع القطاعات دون استثناء، تتم تغطية
100 % من معدل الاستهلاك لآخر سنة، كما يتم إلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة بالكامل ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكه من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع.
غير أن المستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة كان له رأي آخر، إذ يرى أن تعديلات قانون الطاقة الجديد من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على العاملين في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل من نوع جديد، لأن التحولات نحو الطاقة المتجددة ستتطلب تطوير مهارات جديدة وتعزز من كفاءة الشركات وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.
ولتفادي أي آثار سلبية ، يجب التركيز على توفير التدريب والدعم اللازمين للعاملين، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات لضمان الانتقال السلس نحو الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر يتطلب استثمارات في البنية التحتية والموارد البشرية، وتوفير بيئة تحفيزية تشجع على الابتكار والتعلم المستمر.
وأوضح في هذا الأمر أنه، قد يواجه بعض العاملين تحديات في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، مما يستدعي برامج تدريب وتطوير مهني مستمرة، إذ إن الاعتماد على الطاقة المتجددة قد يتطلب من العمال تطوير مهارات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، مما يمكن أن يعزز من فرصهم في سوق العمل مستقبلاً.
وقال "التحديات المتعلقة بالتكيف مع التكنولوجيا الجديدة، تحتاج إلى إعادة التدريب، إذ يستلزم الأمر من بعض الموظفين في القطاع الخاص اكتساب مهارات جديدة تتعلق بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والصيانة والتشغيل".
أما العمال الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة قد يواجهون تحديات في الحفاظ على وظائفهم، خاصة في الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة، وفقا لبلاسمة، الذي أكد أن التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، يجب أن تُقدم برامج تدريبية مكثفة لتعليم العاملين المهارات اللازمة لاستخدام وصيانة التكنولوجيا الجديدة مثل أنظمة الطاقة الشمسية، البطاريات، وأنظمة إدارة الطاقة وهذا يضمن أن العمال سيكونون جاهزين للتعامل مع التغييرات التكنولوجية.
وقال "الشركات التي تتبنى الطاقة المتجددة قد تستثمر في قطاعات جديدة مثل تخزين الطاقة، الشبكات الذكية، أو تقنيات كفاءة الطاقة، تفتح المجال لفرص عمل جديدة ويضمن أن العمالة المتأثرة سيكون لديها فرص للتوظيف في قطاعات أخرى، كما أن تشجع الحكومة والشركات ريادة الأعمال والابتكار في مجال الطاقة المتجددة، مما يسمح بخلق شركات جديدة وفرص عمل إضافية للعاملين".

MENAFN21092024000072011014ID1108700250

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