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خبراء يدعون لتعزيز الخدمات وفتح أسواق جديدة لمواجهة موسمية السياحة

9/21/2024 11:52:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- دعا خبراء إلى اتخاذ خطوات عملية في مواجهة حالة "موسمية السياحة" التي تؤدي إلى تركز إقبال السياح على الأردن ضمن فترات زمنية محدودة، بينما تشح الأعداد في فترات أخرى.
وبين الخبراء أن هنالك خطوات عدة يمكن اتخاذها مثل البحث عن أسواق جديدة وتوفير الخدمات واستثمار"المخزون الأثري" في البلاد.
وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب السابق مجدي اليعقوب "يجب البحث عن أسواق جديدة لجذب سياحها إلى الأردن على مدار العام".
وأكد اليعقوب أن تجهيز المواقع السياحية والأثرية بالخدمات التي يحتاجها السائح تعزز من استقطاب السياح وتجنب القطاع "موسمية السياحة".
وأكد اليعقوب أن المملكة تضم مختلف أنواع السياحة ويجب استثمارها لأنها متحف طبيعي تمتاز بتنوع مناخي يراعي كافة أشكال السياحة.
وقال رئيس لجنة صناعة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة "إن العمل مع الجهات المعنية لجذب السياحة غير التقليدية إلى المملكة جار لمكافحة موسمية السياحة أو تعزيزها على مدار العام".
وأكد حمادة أهمية توفير خدمات السياحة التي يحتاجها السائح في المواقع السياحية والأثرية.
وأضاف "يجب دعم السياحة الداخلية لتكون فعالة على مدار العام بالاضافة الى اقامة مشاريع سياحية خدماتية تقدم خدماتها لمختلف السياح".
وأشار إلى أهمية تقديم عروض وبرامج سياحية جاذبة تستقطب السياح من دول العالم كافة.
وقال الخبير السياحي وعضو جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة "الجمعية تؤكد أن الأردن يعاني من موسمية السياحة بشكل كبير خاصة في موسم الصيف".
وأكد الخصاونة أن الحل الأفضل والأمثل أن يكون العمل على تعزيز الخطط التسويقية والترويجية لمختلف دول الخليج العربي والتركيز على عطلهم التي تتزامن مع دخول موسم الصيف، والتي تشهد فيه السياحة الأجنبية الوافدة ضعفا ملحوظا.
وأضاف أن العمل على جذب واستقطاب سياحة المنتجعات سواء في العقبة أو في منطقة البحر الميت من مختلف دول أوروبا بالإضافة إلى روسيا إذ تهتم هذه الجنسيات بالإقامة لفترات طويلة، مبينا أهمية تقديم عروض وبرامج مغرية لهم بأسعار تفضيلة ومشجعة. وأشار الخصاونة إلى ضرورة وضع خطة جاذبة شاملة تحارب الركود الذي يعيشه القطاع السياحي من غياب السياحة الأجنبية الوافدة خلال موسم الصيف.
وقال الخبير السياحي د. نضال ملو العين إن تعزيز السياحة الموسمية في الأردن يمكن اتباع بعض الإستراتيجيات والخطوات التي ستستقطب السياحة على مدار العام. وأضاف " يجب التركيز على الترويج السياحي لمختلف المواقع السياحية في المملكة ذات المناخ المتنوع والذي يكشف جمال تلك الأماكن السياحية من خلال حملات دعائية وتسويقية موجهة للسياح من مختلف دول العالم بالإضافة إلى السياح المحليين".
وبين ملو العين ضرورة تنويع العروض السياحية وإقامة برامج سياحية على مدار العام متنوعة من الرحلات والفعاليات التي تجذب السياح خلال مواسم مختلفة مثل الرحلات الاستكشافية والفعاليات الثقافية والاهتمام بالسياحة العلاجية والتركيز على سياحة المؤتمرات وغيرها من أنواع السياحة المختلفة واستثمار المناخ الأردني المتنوع.
وأشار إلى أن سياحة المغامرة أصبحت نوعا لافتا لمختلف السياح الوافدين والمحليين، ويجب الاستفادة من المواقع الطبيعية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة؛ لجذب عشاق سياحة المغامرة والرياضات المتنوعة. وركز ملو العين على أهمية توفير عروض وخصومات تقدم في فصول السياحة الموسمية لزيادة جاذبية الوجهات السياحية واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.
وبينت وزارة السياحة والآثار في موازنتها للعام الحالي أن من أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة هي السياحة الموسمية. ويذكر أن المملكة تضم أكثر من 100 ألف موقع أثري منتشرة في مختلف المناطق.
ويساهم القطاع السياحي بنسبة تصل إلى نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع أعداد سياح المملكة بنسبة 7.2 % خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" بلغ عدد سياح المملكة من الزوار الدوليين 3.442 مليون سائح يقابله نحو 3.720 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين بلغوا العام الماضي نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).

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