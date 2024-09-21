79 % نسبة زيادة مدفوعات المحافظ الإلكترونية في 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن قيمة الدفع الفوري الإلكتروني من خلال الهاتف النقال عبر نظام "جوموبي" سجلت نموا بلغت نسبته 79 % خلال أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية، حققت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر نظام "جوموبي" خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مستوى قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت 3.4 مليار دينار عبر النظام الذي بلغ عدد مستخدميه حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم.
وأكد التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات الفورية عبر "جوموبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 1.5 مليار دينار وبنسبة بلغت 79 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.9 مليار دينار.
ووفقا للتقرير، شكلت خدمة "تحويل الأموال" النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر نظام "جو موبي" بنسبة 86 % تليها خدمة السحب بنسبة 6.6 % ثم خدمة الإيداع بنسبة 4.1 % ثم المشتريات بنسبة 3.5 %.
وأشار التقرير إلى أن تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء شكل النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات لخدمة تحويل الأموال عبر النظام بشكل عام.
و"جو موبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جو موبي" نفذوا قرابة 34.4 مليون حركة دفع خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.
ووفقا للتقرير، فقد شهد مؤشر عدد الحركات عبر نظام "جو موبي" نموا ورقما قياسيا جديدا مع وصوله الى هذا المستوى خلال أول8 أشهر من العام الحالي، عندما زاد بنسبة بلغت 123 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها أكثر من 15.1 مليون حركة.
وبلغ عدد مستخدمي "جو موبي" في الأردن مع نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %.
وبحسب التقرير فقد شكل الذكور نسبة 51 % من إجمالي عدد مستخدمي النظام، و49 % من الإناث.
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