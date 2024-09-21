Sunday, 22 September 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


79 % نسبة زيادة مدفوعات المحافظ الإلكترونية في 8 أشهر

9/21/2024 11:52:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن قيمة الدفع الفوري الإلكتروني من خلال الهاتف النقال عبر نظام "جوموبي" سجلت نموا بلغت نسبته 79 % خلال أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية، حققت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر نظام "جوموبي" خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مستوى قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت 3.4 مليار دينار عبر النظام الذي بلغ عدد مستخدميه حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم.
وأكد التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات الفورية عبر "جوموبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 1.5 مليار دينار وبنسبة بلغت 79 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.9 مليار دينار.
ووفقا للتقرير، شكلت خدمة "تحويل الأموال" النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر نظام "جو موبي" بنسبة 86 % تليها خدمة السحب بنسبة 6.6 % ثم خدمة الإيداع بنسبة 4.1 % ثم المشتريات بنسبة 3.5 %.
وأشار التقرير إلى أن تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء شكل النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات لخدمة تحويل الأموال عبر النظام بشكل عام.
و"جو موبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جو موبي" نفذوا قرابة 34.4 مليون حركة دفع خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.
ووفقا للتقرير، فقد شهد مؤشر عدد الحركات عبر نظام "جو موبي" نموا ورقما قياسيا جديدا مع وصوله الى هذا المستوى خلال أول8 أشهر من العام الحالي، عندما زاد بنسبة بلغت 123 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها أكثر من 15.1 مليون حركة.
وبلغ عدد مستخدمي "جو موبي" في الأردن مع نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %.
وبحسب التقرير فقد شكل الذكور نسبة 51 % من إجمالي عدد مستخدمي النظام، و49 % من الإناث.

MENAFN21092024000072011014ID1108700248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث